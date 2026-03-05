Striker é a nova proposta familiar da Dacia em forma de 'crossover'

Somam-se as novidades que o grupo Renault irá revelar terça-feira durante a apresentação do plano estratégico futuREady.

Avançado que foi o Bridger Concept do lado da marca do losango, é agora a vez de ser anunciada a novíssima Dacia Striker, pronta a quebrar todas as regras na forma dum SUV coupé sobre elevado.

Codificada como C-Neo mas "baptizada" antes como Spacer pela imprensa francesa, esta espécie de station wagon sobre elevada assume a actual linguagem estilística que a insígnia franco-romena tem imprimido nos seus modelos.

A escolha do nome Strike, derivado da palavra inglesa original a que se soma o sufixo ER, tem a forte ambição de fazer um strike ("acertar no alvo") ao derrubar todos os pinos numa pista de bowling.

Não serão esses obstáculos que este crossover irá encontrar na estrada ou na cidade: baseado na mesma plataforma do recente Dacia Bigster, deverá equipar as mesmas motorizações hibridizadas daquele SUV.

A revelação completa da Striker acontece na próxima terça-feira com especificações mais precisas das motorizações que a acompanham.

