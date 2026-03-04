Bridger é o novo protótipo da Renault… influenciado pelo Dacia Hipster Concept?!

A estreia mundial só acontece na próxima terça-feira mas a Renault já avançou com um aperitivo visual sobre o novo protótipo que tem na manga.

Com menos de quatro metros de comprimento, o Bridger Concept assume-se como o precursor dum compacto apontado ao segmento B-SUV que será projectado na Índia para o mercado local.

Apesar das suas "apertadas" dimensões, a marca do losango explica que o futuro modelo terá um espaço a bordo suficiente para "atender às necessidades das famílias" cada vez mais urbanas.

A escolha do nome, derivado da palavra inglesa original a que se soma o sufixo ER, é já uma tradição da insígnia francesa para a Índia, seguindo a linha do Triber em 2019, do Kiger em 2021 e do Duster já neste 2026.

O marketing da Renault explica que a escolha da palavra bridge (ponte) para o SUV compacto assume "a promessa da conexão humana a bordo", enquanto o ER enfatiza a sua natureza robusta e aventureira.

Sem uma visão clara das opções estilísticas para o protótipo, a única fotografia agora conhecida distingue um carro com um formato cúbico onde sobressai uma porta traseira vertical "decorado" com uma roda sobresselente.

Essas formas apontam para uma estética que até poderá muito próxima do Dacia Hipster Concept revelado em Outubro mas só na terça-feira as dúvidas serão dissipadas na apresentação do plano estratégico futuREady do grupo Renault.

