Agora é a sério: Audi RS 5 ataca curvas do Atlas... à bruta!

Estreado que foi o novíssimo Audi RS 5 há duas semanas, a berlina e a carrinha Avant foram levadas a Marrocos para um primeiro ensaio em condições reais de condução nas montanhas do Atlas.

Uma aventura fulgurante ou não equipassem ambas as versões um evoluído V6 biturbo TFSI de 2.9 litros com 510 cv e 600 Nm, apoiado por um motor eléctrico de 130 kW (177 cv) e 460 Nm para uns combinados 639 cv e 825 Nm.

"Corridas" dos zero aos 100 km/hora em 3,6 segundos para uma velocidade de ponta limitada a 285 km/hora são o cartão de visita destes híbridos plug-in, com a bateria de 25,9 kWh a proporcionar até 84 quilómetros eléctricos.

Ainda sem preços para o nosso país nem sequer data de chegada, os dois desportivos deixaram-se filmar em pleno ataque ao asfalto, deixando de lado as palavras para melhor se ouvir a banda sonora do V6 biturbo,

Primeiro na pista…

O circuito de Marraquexe transformou-se num verdadeiro quebra-cabeças com as suas curvas apertadas, as secções de slalom e as zonas dedicadas às derrapagens, num teste focado na agilidade, precisão e desempenho.

Com o sistema de tracção integral quattro, a novidade está no diferencial traseiro electromecânico com vectorização de binário (Dynamic Torque Control) para permitir curvas ágeis e trajectórias estáveis a altas velocidades.

O binário é transferido entre as rodas traseiras com extrema rapidez e precisão para conseguir uma direcção ainda mais expedita mas sempre com máxima estabilidade e com aceleração controlada nas curvas mais apertadas.

… antes da montanha!

Depois da pista, o ensaio prosseguiu nos "trilhos" asfaltados da cordilheira do Atlas, com curvas e contracurvas ininterruptas para o bólide mostrar toda a sua versatilidade num equilíbrio feliz entre desempenho e conforto.

A suspensão desportiva RS, com amortecedores de válvula dupla inovadores, foi levada ao limite, com a visível redução dos movimentos de inclinação longitudinal e lateral para conseguir uma condução suave e controlada.

"Conduzir em Marrocos em exigentes estradas de montanha, mostra até que ponto o nosso primeiro híbrido plug-in de alto desempenho enfrenta condições reais com confiança e fiabilidade", explica o director excutivo da Audi.

Para Gernot Döllner "é disso que trata a Vanguarda da Técnica: a verdadeira inovação prova-se não num banco de ensaios mas nas estradas de todo o mundo".

