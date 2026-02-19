GMC Hummer EV já anda de lado… a deixar super carros para trás!

Há algum tempo que não se falava de um dos "todo o terreno" 100% eléctricos mais brutos do momento. Em causa está o mastodôntico GMC Hummer EV definido pelo tamanho XXL, baterias gigantes e potência insana.

Pois para este ano a construtora americana "revolucionou" ainda mais a super pick-up ao introduzir-lhe o novo King Crab, um modo avançado de direcção no eixo traseiro.

Já equipado com quatro rodas direccionais, a solução permite às posteriores rodarem mais depressa do que as dianteiras para contornar obstáculos com surpreendente facilidade num "jipe" que mede 5,51 metros de comprido.

As manobras tornam-se significativamente mais eficientes em terrenos acidentados mas divertido será apreciar essa acção em ruas tão apertadas como são as dos centros históricos das cidades portuguesas.

Mais de 1.100 cv às quatro rodas

As novidades não se resumem apenas ao King Crab, que já por si confirma a abordagem muito tecnológica da GMC neste Hummer EV.

A nova série Carbon Fiber Edition transforma-se na variante mais extrema da gama: a acompanhá-la está a bateria de 200 kWh a alimentar os três propulsores devidamente optimizados para atingirem 1.177 cv e 17.626 Nm.

Um "feito" que é confirmado pelos três segundos que demorar a acelerar dos zero aos 100 km/hora, com a relação peso-potência de 4,1 kg/cv a confirmar a indiferença com as mais de quatro toneladas que tem de "arrastar".

Aliás, a mais recente anedota protagonizada pelo Hummer EV aconteceu nos Estados Unidos quando foi escalado como carro de apoio para filmar a aceleração comparativa de vários super desportivos de excepção.

O piloto teve de reduzir a velocidade porque os Ferrari, Corvette, Porsche, Aston Martin e Dodge Challenger na liça estavam sempre a sair do enquadramento da câmara por não conseguirem acompanhar as acelerações do SUV.

Novas funções tecnológicas

A definir esta edição muito especial está um exclusivo Magnus Gray fosco a pintar a chapa, com as jantes de 22 polegadas em fibra de carbono a darem o devido contraste visual.

Introduzido é também o carregamento bidireccional para "alimentar" carros eléctricos ou dar energia ao lar, enquanto o sistema Super Cruise com Google Maps integrado permite a condução "sem mãos" em vias compatíveis.

Infelizmente o GMC Hummer EV não é vendido na Europa de forma oficial devido ao peso e ao tamanho excessivos para as estradas do Velho Continente, sem contar com a falta de lugares de estacionamento adequados.

Para os mais entusiastas do modelo, saiba-se que há importadores especializados que permitem a sua compra por valores balizados entre os 110.000 e 130.000 euros antes dos devidos impostos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?