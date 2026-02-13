Novas aplicações: Skoda reforça infoentretenimento dos Elroq e Enyaq

Os "eléctricos" Elroq e Enyaq da Skoda ganham novas soluções no sistema de infoentretenimento com a integração dos AirConsole, Skoda Play e Spotify.

As funções incluídas no pacote Media Streaming da insígnia checa estão disponíveis de forma gratuita durante três anos nos veículos novos.

Novidade nos actuais modelos da Skoda é a integração da aplicação Traffication com alerta de aproximação de veículos de emergência.

O reforço do infoentretenimento é acompanhado na aplicação MySkoda com a optimização do planeador de rotas com inteligência artificial, agora com opções de configuração mais detalhadas.

Passa a ser possível seleccionar pontos de recarga eléctrica a locais específicos, limitar o carregamento a estações Powerpass ou especificar um nível mínimo de bateria na chegada ao destino.

