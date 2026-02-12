Opel Astra mais refinado define preços e abre reservas

Estreou-se a 9 de Janeiro quando as portas do salão automóvel de Bruxelas abriram, para um mês depois abrir as encomendas nacionais já com os preços devidamente definidos.
O renovado Opel Astra e a respectiva variante Sports Tourer apresentam-se com uma nova imagem frontal inspirada no protótipo Corsa GSE Vision Gran Turismo, tendo ao centro do novo painel Vizor o emblema Blitz iluminado.
Os faróis com tecnologia Intelli-Lux HD de última geração é também uma estreia (opcional) no modelo, enquanto a traseira mantém a estética do antecessor, com a renovação a ser completada por novas jantes de 16 a 18 polegadas.
As novidades a bordo, embora mínimas, são bem visíveis na substituição dos plásticos laqueados por acabamentos acetinados, a que se soma a introdução de novos tecidos reciclados para os estofos dos bancos.
O ambiente interno dá uma boa uma impressão geral de qualidade, como se percebe no Pure Panel a combinar a instrumentação e o multimédia, que é agora de série logo no modelo que abre a gama.
O sistema de infoentretenimento também foi actualizado com a mais recente versão desenvolvida pelo grupo Stellantis, sendo positiva a manutenção dos comandos físicos para as funções mais básicas.
No plano técnico, a principal evolução está na variante 100% eléctrica alimentada pelo motor de 115 kW (156 cv) e 270 Nm mas com o reforço da bateria para 58,4 kWh brutos a elevar a autonomia para 454 quilómetros combinados.
Outra novidade é a integração da tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) para carregar dispositivos externos como computadores ou bicicletas eléctricas.
Mantidas na gama estão o turbodiesel 1.5 BlueHDi de 130 cv, assim como o micro híbrido 1.2 de 145 cv e o híbrido plug-in de 195 cv, com a bateria de 17,2 kWh brutos a elevar a distância eléctrica para 86 quilómetros.
|Versão
|Motorização
|Preço
|Astra Edition
|Hybrid 145 cv
|Desde 30.990 euros
|Astra Edition
|Diesel 130 cv
|Desde 33.130 euros
|Astra Edition
|Hybrid Plug-In 195 cv
|Desde 37.490 euros
|Astra Edition
|Electric 156 cv
|Desde 37.490 euros
|Astra GS
|Hybrid 145 cv
|Desde 34.140 euros
|Astra GS
|Diesel 130 cv
|Desde 36.280 euros
|Astra GS
|Hybrid Plug-In 195 cv
|Desde 40.640 euros
|Astra GS
|Electric 156 cv
|Desde 40.640 euros
|Astra Sports Tourer Edition
|Hybrid 145 cv
|Desde 32.090 euros
|Astra Sports Tourer Edition
|Diesel 130 cv
|Desde 34.230 euros
|Astra Sports Tourer Edition
|Hybrid Plug-In 195 cv
|Desde 38.590 euros
|Astra Sports Tourer Edition
|Electric 156 cv
|Desde 38.590 euros
|Astra Sports Tourer GS
|Hybrid Plug-In 195 cv
|Desde 41.740 euros
|Astra Sports Tourer GS
|Electric 156 cv
|Desde 41.740 euros
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?