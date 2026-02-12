Opel Astra mais refinado define preços e abre reservas

Estreou-se a 9 de Janeiro quando as portas do salão automóvel de Bruxelas abriram, para um mês depois abrir as encomendas nacionais já com os preços devidamente definidos.

O renovado Opel Astra e a respectiva variante Sports Tourer apresentam-se com uma nova imagem frontal inspirada no protótipo Corsa GSE Vision Gran Turismo, tendo ao centro do novo painel Vizor o emblema Blitz iluminado.

Os faróis com tecnologia Intelli-Lux HD de última geração é também uma estreia (opcional) no modelo, enquanto a traseira mantém a estética do antecessor, com a renovação a ser completada por novas jantes de 16 a 18 polegadas.

Qualidade a bordo

As novidades a bordo, embora mínimas, são bem visíveis na substituição dos plásticos laqueados por acabamentos acetinados, a que se soma a introdução de novos tecidos reciclados para os estofos dos bancos.

O ambiente interno dá uma boa uma impressão geral de qualidade, como se percebe no Pure Panel a combinar a instrumentação e o multimédia, que é agora de série logo no modelo que abre a gama.

O sistema de infoentretenimento também foi actualizado com a mais recente versão desenvolvida pelo grupo Stellantis, sendo positiva a manutenção dos comandos físicos para as funções mais básicas.

Evolução eléctrica

No plano técnico, a principal evolução está na variante 100% eléctrica alimentada pelo motor de 115 kW (156 cv) e 270 Nm mas com o reforço da bateria para 58,4 kWh brutos a elevar a autonomia para 454 quilómetros combinados.

Outra novidade é a integração da tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) para carregar dispositivos externos como computadores ou bicicletas eléctricas.

Mantidas na gama estão o turbodiesel 1.5 BlueHDi de 130 cv, assim como o micro híbrido 1.2 de 145 cv e o híbrido plug-in de 195 cv, com a bateria de 17,2 kWh brutos a elevar a distância eléctrica para 86 quilómetros.

Versão Motorização Preço Astra Edition Hybrid 145 cv Desde 30.990 euros Astra Edition Diesel 130 cv Desde 33.130 euros Astra Edition Hybrid Plug-In 195 cv Desde 37.490 euros Astra Edition Electric 156 cv Desde 37.490 euros Astra GS Hybrid 145 cv Desde 34.140 euros Astra GS Diesel 130 cv Desde 36.280 euros Astra GS Hybrid Plug-In 195 cv Desde 40.640 euros Astra GS Electric 156 cv Desde 40.640 euros

Astra Sports Tourer Edition Hybrid 145 cv Desde 32.090 euros Astra Sports Tourer Edition Diesel 130 cv Desde 34.230 euros Astra Sports Tourer Edition Hybrid Plug-In 195 cv Desde 38.590 euros Astra Sports Tourer Edition Electric 156 cv Desde 38.590 euros Astra Sports Tourer GS Hybrid Plug-In 195 cv Desde 41.740 euros Astra Sports Tourer GS Electric 156 cv Desde 41.740 euros

