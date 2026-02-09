Novo Skoda Epiq eléctrico passeou-se no Porto; estreia antes do Verão

A ofensiva eléctrica da Skoda vai ganhar ainda mais tracção antes do Verão chegar: depois do Enyaq e do Elroq, é a vez de entrar em cena o novíssimo Epiq.

Primeiro modelo de produção a exibir todos os elementos da linguagem estilística Modern Solid da construtora checa, o compacto não descura a versatilidade que os seus 4,17 metros de comprimento permitem dentro e fora da cidade.

É também uma das primeiras propostas do grupo Volkswagen a assentar na plataforma MEB+ e a estrear as baterias projectadas e produzidas a nível interno pela PowerCo, subsidiária do conglomerado germânico criada em 2022.

Um exemplar de pré-produção já andou a circular pelas ruas do Porto mas ainda fortemente camuflado antes da apresentação oficial.

Modern Solid puro e duro

Visual atraente, espaço generoso a bordo e apoios à condução evoluídos por um preço competitivo definem o novo Skoda Epiq nas palavras da insígnia checa.

Ladeado pelo Cupra Raval e pelos ID.Polo e ID.Cross da Volkswagen, com quem partilha a plataforma MEB+, este tracção dianteira integra a gama de modelos multimarca do grupo alemão que dá entrada à mobilidade eléctrica.

A camuflagem que tapa o compacto urbano quase não deixa ver as semelhanças com o protótipo revelado há pouco menos de dois anos.

Mesmo assim, percebe-se uma dianteira definida pela grelha Tech-Deck, acompanhada duma nova assinatura luminosa em forma de T nos farolins e nos faróis, que são LED de série e LED Matrix no topo de gama.

Espaço e bagageira generosos

Sem imagens do interior, a Skoda explica que a configuração do habitáculo também não sofre alterações de monta, o que significa um ecrã de 13 polegadas para o infoentretenimento e um painel de instrumentos de 5,3 polegadas.

Mantidos serão igualmente os botões no volante para as funções mais comuns, assim como os controlos físicos da climatização abaixo do visor multimédia, sem esquecer a consola central com carregador de telemóveis por indução.

Os revestimentos privilegiam as fibras plásticas recicladas ou a pele sintética em cinzento, verde menta ou castanho claro num carro que se quer espaçoso, como explicam os 2,60 metros entre eixos e a bagageira de 475 litros.

Apoio evoluído à condução

Nos apoios à condução poder-se-á contar com o Travel Assist 3.0 com manutenção activa de faixa longitudinal e lateral em todo o intervalo de velocidades, sendo capaz de reagir a semáforos e sinais de trânsito.

Soma-se ainda o sistema Top View com quatro câmaras a cobrirem o perímetro do carro e com vista superior "olho de pássaro" tridimensional para facilitar as manobras em espaços apertados.

Outra novidade é o Cross Assist 2.0 com sensores de radar montados nos cantos dos pára-choques para auxiliar em cruzamentos de visibilidade reduzida.

De 116 a 211 cv

Quanto às soluções motrizes deste compacto urbano de tracção dianteira estão duas versões do novo motor eléctrico APP290 em três variantes de potência combinadas com duas baterias de capacidades diferenciadas.

Os Epiq 35 e Epiq 40 propõem 85 kW (116 cv) e 99 kW (135 cv), com ambos a disporem de 267 Nm, e alinhados com uma bateria LFP de 38,5 kWh para 315 quilómetros de autonomia.

O topo de gama Epiq 55 oferece 155 kW (211 cv) e 290 Nm, alimentados por um acumulador NMC de 55 kWh para 430 quilómetros eléctricos.

As diferenças entre as três propostas estão mesmo nas potências de carregamento DC das baterias: 50 kW para o primeiro exemplo, 90 kW para o segundo e 125 kW para o terceiro, podendo os três carregar até 11 kW AC.

Ainda sem preços definidos, a Skoda sugere uma faixa semelhante à do Kamiq com motor a combustão, o que poderá significar um preço de partida em redor dos 25 mil euros; em Maio se saberá quando for a estreia do Epiq.

