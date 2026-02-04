Mazda CX-6e só chega no Verão mas já pode ser reservado com desconto

Um mês passado sobre a estreia europeia no salão automóvel de Bruxelas, estão abertas as pré-reservas nacionais para o novíssimo Mazda CX-6e.

E são ambiciosas as metas desta segunda proposta na estratégia actual de lançamento de modelos 100% eléctricos delineada pela construtora japonesa para o Velho Continente.

Os seus 4,85 metros de comprimento quase eliminam o conceito "compacto", mas, mesmo assim, o SUV não parece tão volumoso como as suas cotas fazem pensar, graças ao visual arrojado que a linguagem de estilo Kodo lhe deu.

Apenas uma motorização…

Dentro do habitáculo destaca-se o desenho sofisticado e a escolha dos materiais, com o ambiente tecnológico a ser exemplificado pela conectividade intuitiva que inclui o reconhecimento de voz multilingue e o controlo por gestos

Soma-se ainda um conjunto de sistemas avançados de apoio ao condutor, onde se incluem a travagem "inteligente" e o controlo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa na cidade e na estrada.

Se a berlina eléctrica Mazda6e oferece duas motorizações com baterias diferenciadas, o CX-6e apenas um propulsor com 190 kW (258 cv) e 290 Nm passados às rodas traseiras.

A alimentá-lo está uma bateria LFP de 78 kWh para 484 quilómetros combinados face a um consumo médio de 18,9 kWh por cada 100 quilómetros, e recarregável de dez a 80% em apenas 24 minutos a uns máximos 195 kW DC.

… e dois acabamentos

Com as primeiras entregas do Mazda CX-6e previstas para este Verão, já é possível configurá-lo e fazer a respectiva pré-reserva no portal nacional da Mazda.

A versão Takumi arranca nos 44.986 euros e o topo de gama Takumi Plus nos 47.986 euros, mas a campanha promocional até 30 de Junho leva a primeira versão para os 42.050 euros, e a segunda para os 45.050 euros.

O acabamento que dá entrada à gama inclui, entre outros elementos, um cockpit "inteligente" apoiado no ecrã de 26 polegadas que junta a instrumentação e o infoentretenimento.

Bancos com regulação eléctrica, iluminação ambiente, Mazda Radar Cruise Control com Stop & Go, câmara a 360 graus, tejadilho panorâmico, jantes em liga leve de 19 polegadas e bomba de calor são equipamentos de série.

Já o topo de gama soma bancos eléctricos com revestimento bicromático, retrovisores digitais com ecrãs internos nos lados do condutor e passageiro, e jantes em liga leve de 21 polegadas.

