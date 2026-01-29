Nissan Ariya recarregado pelo sol... mas ainda é só um protótipo!

Pode parecer um capricho mas, se a tecnologia existe, porque não fazer da chapa dum "eléctrico" um receptor dos raios do sol para ganhar mais umas dezenas de quilómetros de autonomia?

É esse o mais recente projecto da Nissan para o Ariya, equipado com um sistema personalizado de painéis solares de 3,8 m2 com células fotovoltaicas de alta eficiência para converter directamente a luz daquele astro em energia DC.

Os painéis fotovoltaicos de alta eficiência à base de polímeros e vidro, que estão integrados no capô, tejadilho e porta da bagageira, podem proporcionar até 23 quilómetros diários de autonomia suplementar em condições ideais.

O projecto deu origem uma parceria com a holandesa Lightyear, que forneceu esta tecnologia para ser trabalhada pelas equipas de engenharia da Nissan do Dubai e de Barcelona.

Os testes iniciais de longa distância, que incluiu uma viagem de 1.550 quilómetros entre a Holanda e a capital da Catalunha, comprovaram a redução de 23 para oito o número de visitas a postos de carregamento, no caso dum condutor que percorra 6.000 quilómetros anuais.

A tecnologia de carregamento solar da Nissan é mais uma solução integrada para veículos elétricos, na sua ambição em alcançar a neutralidade carbónica até 2050 em todo o ciclo de vida dos seus produtos e operações.

