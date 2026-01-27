Visão mecânica: Helderburg reconstrói Defender para durar mais de 1.000.000 km

Há um Land Rover Defender que promete "durar" quase 1,3 milhões de quilómetros após o restauro mecânico imprimido pela Helderburg.

Lazare é o "código" dado ao projecto de recuperação premium imprimido pela preparadora norte-americana, e o nome não poderia ter sido melhor escolhido, numa menção à personagem bíblica ressuscitada por Jesus Cristo.

Religião à parte, trata-se mesmo da ressuscitação deste Defender 110 de cinco portas único com uma reconstrução radical mas sem tocar no seu ADN original.

Dourado vs. vermelho

Tomando como base o chassis "clássico" do off-roader, o Lazare equipa um motor turbodiesel Helderburg exclusivo de 2.8 litros derivado do 300 TDi mas completamente redesenhado com componentes maquinados em CNC.

Cabeçote, cambota, bielas, turbocompressor VNT e escape em aço inoxidável foram alguns dos elementos para um desempenho óptimo em longas distâncias mantendo uma extrema fiabilidade.

Seguiu-se a configuração do chassis com a montagem duma suspensão específica e com a revisão da geometria da direcção, sem esquecer os travões CNC de alto desempenho.

Foi no arranjo estético por fora e por dentro que o dono do projecto avançou os seus gostos pessoais, a começar pelo dourado que pinta a carroçaria, inspirado nos reflexos solares da chapa dum antigo Ferrari que viu em Itália.

O couro vermelho escuro a bordo inspira-se nas antigas caixas dos relógios Cartier, como símbolos que não se resumiam ao objecto em si mas antes à expectativa criada pelo cuidado e pelo artesanato que representavam.

Depois são os vidros acústicos reforçados para deixar o barulho do motor bem do lado de fora e apreciar a qualidade do sistema de áudio Focal Utopia, transformando este Defender num verdadeiro gran tourer do "fora de estrada".

Globe-trotter do mundo

"Reconstruímos este off-roader para ser um verdadeiro viajante do mundo", explica o fundador e director da Helderburg, sem se esquecer de sublinhar as 3.000 horas "gastas" num projecto desta envergadura.

Paul Potratz destaca a vida útil do turbodiesel entre 800.000 e 1,3 milhões de quilómetros, sem sistemas complexos de controlo de emissões poluentes e com um consumo médio a rondar os nove litros/100 km.

O Land Rover ‘Lazare’ Defender também mostra como uma personalização premium pela restauradora norte-americana não está ao alcance de todos: mesmo sem revelar o preço, nunca será menos de 350 mil euros!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?