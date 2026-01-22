Bentley Supersports em 'drift' total… com Travis Pastrana ao volante!

Já muito se falou de um dos bólides mais fabulosos saídos das instalações britânicas de Crewe mas faltava um piloto fora de série para mostrar as suas qualidades em total derrapagem.

Pois agora foi o próprio Travis Pastrana a tomar conta do volante do Bentley Supersports e "esmifrar" ao máximo os bestiais 666 cv e 800 Nm que o V8 biturbo de 4.0 litros debita às rodas traseira.

Supersports: Full Send é o título da curta metragem filmada na Dream Factory da construtora, com as necessárias modificações mecânicas para Pastrana derrapar pelas instalações para além dos limites de aderência.

Essencial foi a montagem dum travão de mão hidráulico para a travagem instantânea das rodas traseiras mas devidamente integrado nos sistemas de controlo do desportivo para recuperar toda a potência mal é libertado.

Esta "corrida" foi também uma visita ao passado, presente e futuro da Bentley, ao cruzar-se com os potentes "calhambeques" da marca nos anos 20 e 30, e ser perseguido pelos Bentayga e Continental GT Pikes Peak.

O protótipo eléctrico EXP15 também faz a sua aparição, assim como o SUV urbano de luxo que em breve entrará em produção…. mas ainda devidamente camuflado por um lençol de seda.

