Novo Volvo EX60 assume potência delirante para autonomia recorde

Está oficialmente apresentado um dos projectos mais ambiciosos da Volvo nesta era da electromobilidade: pensado como um verdadeiro familiar, o EX60 alia conforto e espaço a uma autonomia que quer ser líder na categoria.

Uma disgtância combinada até 810 quilómetros está "prometida" na configuração com tracção integral, sendo possível recuperar mais de 300 quilómetros em dez minutos num recarregamento a 400 kW em corrente contínua.

A novidade não se resume apenas a este SUV: para as famílias mais aventureiras, é proposta o especial Cross Country, sendo o segundo modelo eléctrico da insígnia sueca a comportar esta configuração depois do EX30.

As encomendas nacionais para o Volvo EX60 já estão abertas: a entrada na gama faz-se a partir dos 67.906 euros, com as primeiras entregas a acontecerem no final deste Verão.

Imagem de família

Como acontece com os principais rivais premium europeus, o Volvo EX60 adopta uma estética muito próxima dos actuais EX30 e EX90 numa abordagem bem contemporânea.

A sua silhueta robusta e elegante "esconde" de forma hábil os seus 4,80 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,64 de altura, sendo a ausência de puxadores nas portas o primeiro detalhe a assinalar.

Destaca-se ainda uma linha de cintura relativamente alta e uma traseira realçada pelo tejadilho ligeiramente descendente sobre um pilar angular.

Percebe-se bem a ligação ao XC60, especialmente porque assume a mesma assinatura luminosa "martelo de Thor" da marca, com as ópticas traseiras verticais a fazerem uma referência à primeira geração daquele SUV a combustão.

Detalhe a assinalar é a ausência de puxadores nas portas, substituídas por pequenas abas nas bases das janelas para conseguir uma aerodinâmica de Cx 0,26.

Painel de instrumentos de volta

Quem está habituado a conduzir os mais recentes "eléctricos" da Volvo irá sentir-se em "casa" ou não tivesse o habitáculo mantido uma estética escandinava distinta e minimalista.

Os materiais e os acabamentos são de qualidade, mas o destaque vai mesmo para o ecrã OLED de 15 polegadas com um novo (e potente!) processador.

A ergonomia poderá ser uma das principais críticas já que, com excepção de alguns botões no volante, todos os controlos são acedidos através do sistema de infoentretenimento, incluindo os ajustes dos retrovisores laterais.

Felizmente, sendo o EX60 o primeiro modelo da Volvo a receber o sistema de hardware e software HuginCore, concebido a nível interno em parceria com a Google, a resposta às solicitações é rápida e intuitiva.

Em estreia está igualmente o Gemini, o novo assistente de inteligência artificial da Google que permite ao condutor ter uma verdadeira conversa natural com o carro.

Novidade é o regresso do painel de instrumentos atrás do volante, com o visor de 11,4 polegadas montado logo abaixo do pára-brisas, enquanto a consola central segue os mesmos passos do EX30.

Segurança reforçada

Uma certeza é que não deverá haver falta de espaço para os cinco ocupantes face aos 2,97 metros que separam os dois eixos, apoiado por uma porta-bagagens de 634 litros, a que soma uma bagageira de 58 litros sob o capô.

E a segurança a bordo sai ainda mais reforçada com o inédito cinto multi-adaptativo da Volvo, capaz de ajustar-se em tempo real às características físicas de cada ocupante face às condições específicas dum potencial acidente.

A complementá-lo está a versão mais avançada do Volvo Cars Safety Standard, um sistema que avalia em contínuo o ambiente em redor do SUV através duma vasta gama de sensores.

Tome-se como exemplo a circulação em auto-estrada a uns máximos 130 km/hora, com o EX60 a ser não só capaz de manter-se no centro da faixa, como também de mudar de via sem que o condutor tenha de tocar no volante.

680 cv "brutos" para 810 km

A compor as três versões da linha EX60 estão os acabamentos Plus e Ultra, com a entrada na gama a fazer-se com o P6 de tracção traseira.

A equipá-lo está um motor de 275 kW (374 cv) e 480 Nm, alimentado por uma bateria de 80 kWh para 620 quilómetros de autonomia, recarregável de dez a 80% em 18 minutos se for num posto de 320 kW DC.

Segue-se o P10 AWD equipado com dois propulsores a 375 kW (510 cv) e 710 Nm às quatro rodas enquanto o acumulador de 91 kWh promete distâncias até 660 quilómetros.

O topo de gama com tracção integral é assumido pelo P12 AWD com os seus 500 kW (680 cv) e 790 Nm, com a bateria de 112 kWh a conferir uma impressionante autonomia até 810 quilómetros.

Face a tal poder motriz, não é uma surpresa que os zero aos 100 km/hora se façam em 3,9 segundos; nos P6 e P10, os condutores terão de "contentar-se" com uns respectivos 5,9 e 4,6 segundos para a mesma corrida.

Recupera 340 km em 10 minutos

Os carregamentos de dez a 80% nos P10 e P12 fazem-se nos mesmos 18 minutos do P6, desde que se encontre um posto rápido até 370 kW DC, bastando dez minutos para conseguirem percorrerem mais 340 quilómetros.

A construção sobre a nova plataforma SPA3 da Volvo, apoiada na tecnologia cell-to-body, permite que as baterias estejam integradas directamente na estrutura do SUV.

Esta solução permite uma óbvia redução de peso com o respectivo aumento da eficiência energética, sem esquecer a maior rigidez da estrutura.

Além disso, o SUV é o primeiro modelo da Volvo a ser fabricado com a técnica megacasting estreada pela Tesla, permitindo a montagem de grandes peças moldadas em vez de dezenas de pequenos componentes.

Cross Country só em 2027

O Volvo EX60 já pode ser encomendado no nosso país através do portal nacional da marca, com as primeiras entregas das versões P6 e P10 a acontecerem em Setembro, para depois seguir-se o P12 antes do final do ano.

Em 2027 chegará o Cross Country, distinguindo-se da restante gama pelo visual mais robusto reflectido nas protecções da carroçaria e por alguns detalhes de acabamento por fora e por dentro.

Como off-road que é, a altura ao solo pode chegar aos 40 mm quando activada a suspensão pneumática na posição mais elevada, estando disponível apenas nas configurações P10 AWD e P12 AWD para 640 quilómetros eléctricos.

Versão Acabamento Preço EX60 P6 RWD Plus Desde 67.906 euros EX60 P6 RWD Ultra Desde 74.917 euros EX60 P10 AWD Plus Desde 70.981 euros EX60 P10 AWD Ultra Desde 77.992 euros EX60 P12 AWD Plus Desde 77.131 euros EX60 P12 AWD Ultra Desde 84.142 euros

