Volvo EX60 quase a estrear promete 810 km eléctricos

São cada vez mais os automóveis a quebrarem a ansiedade eléctrica que atinge os condutores nas viagens de longo curso.

O EX60 será o exemplo mais recente, com a Volvo a assumir uma autonomia combinada até 810 quilómetros mas, mais importante, com a capacidade de recarregar a bateria com mais 340 quilómetros em apenas dez minutos.

Será também o modelo que equipará o primeiro cinto de segurança multi-adaptativo do mundo, capaz de ajustar-se em tempo real às características físicas de cada ocupante e às condições específicas de cada acidente.

A estreia oficial só acontece a 21 de Janeiro mas já foram adiantados alguns detalhes técnicos do SUV que se assume como uma das propostas mais importantes da construtora sueca desde que aderiu à electrificação.

Contra a ansiedade

"O novo EX60 foi criado de base para eliminar as preocupações dos condutores ao permitir carregar e regressar rapidamente à estrada", explica a Volvo no preâmbulo escrito à comunicação social.

Concebido para alcançar até 810 quilómetros combinados com uma única carga na variante de tracção integral, o SUV assume-se como uma referência face às propostas mais recentes dos seus rivais premium.

Não é especificado se a bateria tem os mesmos 106 kWh do EX90; sabe-se apenas que usa uma arquitectura eléctrica de 800 volts que lhe permite recuperar mais 340 quilómetros numa dezena de minutos a 400 kW DC.

Em termos comparativos, o acumulador do maior SUV da marca pode aceitar até 350 kW em corrente contínua, desde que as condições ideais de recarregamento estejam asseguradas.

Ser revolucionário

"O EX60 foi desenhado para ser revolucionário", diz Anders Bell, que assume a divisão de tecnologia da insígnia escandinava.

"Com a nossa nova arquitectura, abordamos directamente as principais preocupações que os clientes têm ao considerar a mudança para um veículo 100% eléctrico".

Esta eficiência eléctrica assenta na nova arquitetura SPA3, um sistema integrado na base do veículo que permite atingir níveis de autonomia equivalentes aos dos automóveis com motor de combustão interna.

Grande parte dessas qualidades provém da tecnologia cell-to-body com a integração da bateria na estrutura do SUV, sem esquecer o desenvolvimento dos motores a nível interno.

A produção do EX60 irá apoiar-se na tecnologia megacasting, que é uma estreia na marca, permitindo que grandes secções da estrutura monobloco sejam fundidas numa única peça, com a óbvia redução de peso.

A Volvo promete ainda um desempenho ideal da bateria em todas as condições climatéricas, graças ao uso de "algoritmos inteligentes da Breathe Battery Technologies", ainda de acordo com Anders Bell.

A apresentação mundial acontece a 21 de Janeiro num evento transmitido em directo a partir de Estocolmo, com as pré-reservas a abrirem no dia seguinte.

