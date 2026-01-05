Pajero está de volta? Vídeo da Mitsubishi parece confirmá-lo!

Estará a Mitsubishi a preparar o terreno para o regresso duma nova geração Pajero a curto prazo? Tudo aponta nesse sentido, a fazer fé no vídeo que a insígnia japonesa editou no Youtube no último dia de 2025.

Mais do que um SUV de luxo, deverá assumir-se como um verdadeiro "todo o terreno", depois que foi descontinuado há cinco anos, mas sem que tenham sido avançados quaisquer dados sobre esta proposta.

Alguns protótipos avistados em estradas dos Estados Unidos e do sul da Europa revelaram um estilo moderno e sofisticado para lá da camuflagem que os tapava, antecipado que foi no Mitsubishi DST Concept estreado em 2024.

À frente essa ideia parece confirmar-se pelo desenho das ópticas em L invertido com a área vertical a comportar os "piscas" e as luzes diurnas em LED, sem esquecer o "arranjo" das laterais com uma ampla superfície vidrada.

A altura ao solo também deverá maior face a um SUV convencional, com a robustez a ser assegurado por placas protectoras sob a carroçaria e amortecedores de longo curso.

Resta saber se o futuro Mitsubishi Pajero será um modelo de produção global, com a possibilidade de ser vendido na Europa, ou se irá resumir-se às nações do sudeste asiático.

