Changan Deepal S05: ofensiva eléctrica por preço em conta

É mais uma marca chinesa a começar a dar os primeiros passos no nosso país pelas mãos do Grupo Auto-Industrial, tendo como trunfos o desempenho aliado ao conforto a bordo, mas com o destaque a ser dado pelo preço de venda.

O Deepal S05 é a segunda proposta eléctrica da Changan, lançado que está o S07, agora apontada ao concorrido segmento C-SUV eléctrico, como explicam os seus 4,60 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,60 de altura.

Estreado em Setembro no salão automóvel de Munique, apresenta-se com um motor de 200 kW (272 cv) e 290 Nm passados às rodas traseiras, que permite "corridas" dos zero aos 100 km/hora em apenas 7,5 segundos.

Apesar deste desempenho, onde se inclui uma velocidade de ponta de 180 km/hora, não se espere uma postura desportiva neste SUV, alimentado por uma bateria LFP de 68,8 kWh para 485 quilómetros combinados.

Ao gosto europeu

Desenhado ao gosto europeu pelo centro de estilo da marca em Turim, o Deepal S05 apresenta proporções equilibradas, mesmo se o estilo imprimido não o diferencie de maneira decisiva dos principais rivais.

Mesmo assim, percebe-se um conjunto com linhas fluidas, com a área frontal maciça a ganhar uma postura mais agressiva pelas luzes diurnas muito afiladas, quase a distrair dos faróis montados a meio das laterais.

Na traseira destaca-se uma assinatura luminosa imponente, com os farolins ligados por uma ampla faixa retro-iluminada montada a toda a largura da bagageira.

Agradável quanto baste ao olhar, o conjunto é realçado por jantes de 20 polegadas no acabamento RWD Max ensaiado, com o RWD Pro de entrada na gama a equipar rodas de 18 polegadas.

Invulgar é o logótipo iluminado da marca dentro dum anel luminoso montado no pilar C, que não é mais do que o "indicador" exterior do nível de carga da bateria.

Conforto a bordo

O espaço a bordo é generoso graças aos 2,88 metros que separam os dois eixos, enquanto os 492 litros do porta-bagagens justificam a postura de carro de família, a somar aos 159 litros que se escondem sob o capô.

Num ambiente minimalista onde os únicos botões físicos estão no volante, o ecrã multimédia de 15,4 polegadas destaca-se ao centro do tabliê mas, como num Tesla, nem vale a pena procurar o inexistente painel de instrumentos.

Pior é esta solução exigir alguma habituação para ver o velocímetro no extremo esquerdo do ecrã, mas com o visor head-up no pára-brisas com realidade aumentada a dar uma ajuda preciosa ao condutor.

Não há praticamente nada a reclamar no que à qualidade dos materiais e respectivos acabamentos a bordo diz respeito, mesmo se se perceba alguma contenção de custos no arranjo de alguns elementos decorativos.

Os bancos dianteiros, forrados a pele vegan como os traseiros, dispõem de aquecimento e ventilação, o que coloca o SUV ao nível dum concorrente de segmento superior.

O volante multifunções aquecido completa o ambiente acolhedor, reforçado por um tejadilho panorâmico de 1,9 metros quadrados com regulação electrónica da luminosidade no habitáculo.

E depois são os sistemas completos de apoios à condução, com realce para a velocidade de cruzeiro adaptativa "inteligente" associada à manutenção e mudança de faixa, para conseguir as cinco estrelas dos testes Euro NCAP.

Feito para o dia a dia

Ao primeiro contacto com o Deepal S05 RWD Max na estrada percebe-se bem o conforto geral graças à boa calibração do chassis, apoiado numa suspensão efectiva a filtrar as deficiências mais agrestes do piso.

A qualidade de amortecimento é, nesse sentido, um bom cartão de visita para este SUV face à afinação demasiado "macia" para o gosto europeu proposta por vários rivais chineses.

A direcção hidráulica é suave e comunicativa quanto baste na cidade ou na estrada, e o poder de aceleração eficaz quando tal é solicitado, mesmo se tenda a derrapar um pouco em piso molhado quando se calca o pedal a fundo.

Elogia-se a boa tracção no ataque e na saída das curvas, apoiado de forma efectiva pelos apoios à condução, e o bom controlo dos movimentos laterais da carroçaria, mesmo quando "calçado" com as rodas de 20 polegadas.

Destaca-se ainda o bom isolamento acústico a bordo, a deixar do lado de fora o burburinho próprio duma cidade como Lisboa ou duma via rápida mais congestionada.

Pelos 39.990 euros que é proposto, o Changan Deepal S05 RWD Max apresenta-se como um SUV de qualidade graças aos materiais e acabamentos a bordo, sem esquecer a tecnologia embarcada.

Todavia, os rivais mais diretos oferecem uma condução mais eficaz e uma autonomia mais alargada, neste caso contrabalançado pelo carregamento rápido a 200 kW DC; basta uma espera de 15 minutos para ganhar mais 240 km.

E depois é a garantia de sete anos ou de 160.000 quilómetros que lhe é dada, complementada por outra de oito anos ou 200.000 quilómetros para a bateria de tracção, desde que com um "estado de saúde" de 70%.

Changan Deepal S05 Potência / Binário Bateria Autonomia Preço RWD Pro 200 kW (272 cv) / 290 Nm LFP 68,8 kWh Até 485 km Desde 36.990 euros RWD Max 200 kW (272 cv) / 290 Nm LFP 68,8 kWh Até 485 km Desde 39.990 euros AWD Max 320 kW (435 cv) / 502 Nm LFP 68,8 kWh Até 445 km Desde 42.990 euros

