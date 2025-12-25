 Pesquisa
Bentley Flying Spur Speed tem novo recorde… a acelerar no gelo!

Nada como mostrar as capacidades invernais do Bentley Flying Spur Speed do que estabelecer um novo recorde para a volta mais rápida numa pista gelada. 

A marca foi estabelecida pela berlina de luxo no Drive Center Arena em Fällfors, no norte da Suécia, distante apenas 160 quilómetros do Círculo Polar Árctico. 

Mesmo com os 3,3 km da pista cobertos por 30 cm de gelo e neve, o Flying Spur Speed completou voltas sucessivas em menos de três minutos, sendo os 2:58 minutos a volta mais rápida já registada neste circuito em condições de Inverno. 

A Bentley justifica o desempenho do sistema de tracção integral variável, as rodas traseiras direccionais e o chassis activo Performance para a agilidade excepcional do Flying Spur Speed. 

Nas tentativas para conseguir este recorde, a berlina chegou a uns máximos 193 km/hora numa recta de 450 metros coberta por uma espessa camada de gelo, com pneus de 21 polegadas e com o sistema ESC completamente desactivado. 

Esta façanha é mais uma oportunidade para a Bentley exibir o desempenho do Flying Spur Speed, equipado com um conjunto motopropulsor híbrido de altíssimo desempenho. 

Os 600 cv do V8 biturbo de 4.0 litros aliam-se aos 190 cv do motor eléctrico de 190 cavalos de potência, tudo integrado numa transmissão automática de dupla embraiagem de oito relações. 

Seleccionado o modo Sport, esse conjunto entrega 782 cv e 1.000 Nm às quatro rodas para uns delirantes 3,5 segundos dos zero aos 100 km/hora… em piso seco! 

