Volvo EX30 Cross Country: regresso à aventura… agora eléctrica!

Com os rigores do Inverno já a fazerem sentir-se no nosso país, nada melhor do que estar ao volante dum SUV que promete ultrapassar as barreiras mais difíceis dentro e fora do asfalto.

O Cross Country regressa em modo 100% eléctrico, tendo agora como base o Volvo EX30, depois de ter sido eliminado do catálogo da marca.

O off-roader assume os mesmos 315 kW (428 cv) e 543 Nm passados às quatro rodas da variante Twin Motor Performance, com a bateria de 69 kwh a prometer até 436 quilómetros de autonomia.

Impacto visual assegurado

A designação Cross Country é reconhecida na Volvo há quase três décadas quando foi estreada na carrinha V70, para depois ter sido "esquecida" nos últimos dez anos.

Neste bem vindo regresso ao mercado, este "jipe" disfarçado de SUV premium tem as capacidades técnicas e tecnológicas para conquistar os amantes do "fora de estrada".

Da receita fazem parte os revestimentos pretos em plástico e as placas de protecção sob a carroçaria, enquanto a distância ao solo foi elevada em 19 mm graças às jantes aerodinâmicas de 19 polegadas, que até podem ser de 20.

A personalização opcional fica a cargo do pacote Cross Country Adventure com guarda-lamas rígidos e pneus off-road, sem esquecer a grelha no tejadilho para transportar peças de caça grossa sem um queixume!

Para além do pneu sobresselente, num convite ao ataque a trilhos pedregosos, pode contar com uma tenda, cadeiras de campanha, e utensílios de cozinha para assentar num fogão a gás ou numa simples fogueira.

Pouco ousado a bordo

A contrastar com o visual impressionante por fora está um interior minimalista tão luminoso quanto permite o enorme tejadilho em vidro.

Os materiais e acabamentos não merecem reparos, nesta replicação da versão Ultra, mas esperava-se um estilo por dentro tão ousado como mostra por fora.

Mantém-se o tabliê limpo de "impurezas", apenas com um visor de 12,3 polegadas ao centro a juntar a instrumentação e o infoentretenimento.

Tal opção significa que a ergonomia a bordo não é o forte deste EX30 Cross Country, como acontece no modelo convencional, a menos que se habitue à botoneira do volante para as funções mais comuns.

Mesmo assim, o sistema de infoentretenimento baseado no Google faz tudo para facilitar as tarefas, mas só depois do condutor conseguir descodificar os muitos submenus que comporta.

Comportamento sólido

Resolvida essa questão, é tempo de levar SUV para a estrada… e a primeira boa surpresa é a maneira como se comporta no asfalto.

A suspensão está calibrada para o melhor conforto e os 428 cv debitados pelos dois propulsores eléctricos estão sempre disponíveis ao menor toque no acelerador.

Afinal, bastam-lhe 3,7 segundos para os zero aos 100 km/hora como se se tratasse dum verdadeiro super desportivo mas, se o desempenho é empolgante no início, essa sensação diminui à medida que a estrada começa a encurvar.

O centro de gravidade mais alto bem se faz sentir e, mesmo se não há riscos de resvalar para fora da estrada, percebem-se bem os balanços laterais da carroçaria.

Mesmo assim, o comportamento geral é sólido e fácil de controlar, graças à acção efectiva dos apoios à condução e da suspensão bem calibrada.

Não é um jipe mas…

Uma eficácia que se percebe ainda melhor quando se vai para fora do asfalto; não é um puro off-roader mas tem o que precisa para passar nos pisos mais pedregosos.

A autonomia é que se ressente já que, ao equipar a mesma bateria de 69 kilowatts/hora do modelo de estrada, os mais de 430 quilómetros anunciados depressa se reduzem numa condução mais aventureira.

Felizmente, a espera para carregar o acumulador de dez a 80% não chega a 30 minutos, desde que esteja à mão um carregador rápido de 150 kW DC.

Uma certeza é que quem faz do lazer uma aventura, o Volvo EX30 Cross Country é uma escolha a ter em atenção. Bem construído e melhor equipado, o visual distinto não o deixa indiferente por onde quer que passe.

Com um preço de partida de 56.530 euros, esta versão especial apenas está disponível no acabamento Ultra que fecha a gama do SUV convencional.

