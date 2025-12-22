Polestar Portugal quer crescer 20% em 2026 com Polestar 4 em campanha especial

A Polestar Portugal já tinha definido 2025 como um ano de viragem propondo-se a um crescimento de 60 a 80% no volume de negócios; as mais de 500 matrículas já registadas confirmam um aumento superior a 65% face a 2024.

Na última semana a subsidiária nacional explicou à comunicação social o sucesso dessa aposta, confirmada pela abertura dos Polestar Space de Lisboa e Faro, depois da estreia no Porto.

Sendo também o primeiro ano com toda a gama disponível, o Polestar 4 assumiu-se no nosso país como o modelo mais vendido a empresas e a particulares, com o Polestar 2 a prosseguir a sua consolidação.

O próximo ano terá o Polestar 5 como ponta de lança, um GT que na sua variante mais poderosa debita 650 kW (884 cv), com a versão mais "dócil" de 550 kW (748 cv) a oferecer até 670 quilómetros totalmente eléctricos.

A construtora sino-sueca quer crescer 20% em 2026 face a este ano, com esse objectivo a arrancar com uma campanha promocional para o Polestar 4 até ao último dia de Fevereiro.

O Long Range Single Motor de 200 kW (272 cv) e 343 Nm, com a bateria de 102 kWh para 620 quilómetros, começa nos 53.900 euros já com IVA incluído.

