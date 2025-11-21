Genesis Magma GT Concept apontado à estrada e à competição

A Genesis está mesmo decidida a consolidar-se no mundo dos super desportivos. Esta quinta-feira revelou no circuito francês Le Castellet uma proposta de fazer crescer água na boca aos adeptos do género

O Magma GT Concept é muito mais do que um estudo de estilo: representa o compromisso da marca em ter um carro emblemático não apenas na estrada mas também no desporto automóvel.

Nas palavras da insígnia de luxo do grupo Hyundai, o protótipo exibe nas suas formas o conceito Desempenho sem Esforço, traduzindo essa desportividade de forma equilibrada, sem cair em excessos ou extravagâncias.

O resultado final é um "clássico" super desportivo musculado, como se percebe nos guarda-lamas alargados, mas definido por linhas elegantes para a melhor aerodinâmica.

O contraste entre os vidros e a carroçaria é marcante, como também é a imponente grelha frontal assente num divisor nada discreto, com o conjunto a ser rematado por um enorme difusor.

Mantidas à frente são as típicas ópticas duplas dos modelos da Genesis, mas agora mais longas e afiladas, com a curiosidade de integrarem aletas aerodinâmicas.

O espetáculo visual é assegurado pela abertura vertical das portas para darem acesso a um habitáculo decorado com dois bancos Recaro de competição mas com o posto de condução devidamente escondido do olhar público.

Desconhecida é igualmente a matriz do grupo motopropulsor mas, ao assumir uma configuração central traseira, "explica" a ambição da Genesis em explorar as corridas da categoria GT em modo térmico.

Uma certeza é que o Magma GT Concept corresponde à expressão mais clara do compromisso da insígnia sul-coreana com as suas futuras capacidades de alto desempenho nos próximos dez anos.

