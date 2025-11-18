Dois anos passados sobre o lançamento da Trafic Van E-Tech Electric, a Renault volta a atacar o ramo profissional com uma quarta geração 100% electrificada que pouco ou nada tem a ver com a antecessora.

Sendo o primeiro modelo da marca do losango com arquitectura SDV (Veículo Definido por Software) da Ampère, estreia igualmente a tecnologia de carregamento rápido de 800 volts para uma autonomia até 450 quilómetros.

O furgão apresentado esta terça-feira no Solutrans 2025 em Lyon, dá o tiro de partida para uma nova gama de comerciais ligeiros eléctricos que chegará às estradas europeias no final do próximo ano.

Da mesma linha farão ainda parte as variantes chassis-cabina, plataforma-cabina, basculante, plataforma plana e caixa de carga, numa família que não irá abdicar das versões turbodiesel.

Carga optimizada

A Trafic E-Tech Electric é o primeiro exemplo do programa FlexEVan da Flexis, uma parceria empresarial que junta a Renault, a divisão de veículos pesados do grupo Volvo e a empresa de transporte marítimo CMA-CGM.

Na sua base está uma plataforma modular inédita do tipo skateboard, que permite optimizar a capacidade de carga em relação às dimensões, com um vão dianteiro mínimo e um sistema de transmissão montado na traseira.

Além da maximização do espaço a bordo, a insígnia francesa destaca a manobrabilidade do furgão ao oferecer um raio de viragem mínimo de 10,30 metros, em tudo idêntico ao dum Renault Clio.

Na versão L1, a capacidade de carga chega aos 5,1 metros cúbicos para um comprimento de 4,87 metros e uma largura de 1,92 metros.

Já a variante L2 oferece 5,8 metros cúbicos de capacidade de carga nos 5,27 metros que tem de comprimento, com a distância entre eixos a ser 40 cm mais longa.

Em ambas a altura foi reduzida para 1,90 metros, de maneira a garantir o acesso à maioria dos parques de estacionamento subterrâneos, enquanto as portas traseiras ou laterais permitem carregar euro paletes.

Ambiente tecnológico

Com um visual futurista quanto baste, como "explica" o desenho da dianteira, a robustez à vista desarmada da nova Trafic é assegurada pelos resguardos plásticos em preto dos pára-choques, e dos protectores laterais e traseiros.

O ambiente tecnológico a bordo é definido pelo painel de instrumentos de dez polegadas, separado do ecrã de 12 polegadas para o infoentretenimento com um inédito OpenR Evo optimizado para veículos comerciais.

Esta solução opcional oferece uma função específica de navegação para evitar estradas inadequadas tendo em conta o tamanho e a carga da viatura.

O planeador de rotas a bordo apresenta os melhores percursos e sugere paragens de carregamento optimizadas com base em dados de consumo mais precisos.

Os serviços Google, incluindo o Google Assistant e outras funcionalidades do Google Play também estarão disponíveis.

Até 450 km eléctricos

A Renault Trafic Van E-Tech Electric equipa um propulsor de 150 kW (204 cv) e 345 Nm para uma carga útil de 1.250 quilos e com uma capacidade de reboque de duas toneladas, embora a homologação esteja ainda pendente.

A alimentá-la está uma bateria LFP, que deverá ser de 60 kWh, para uma autonomia combinada a bater nos 350 quilómetros, com o acumulador NMC, que poderá ter 81 kWh, a assegurar distâncias até 450 quilómetros.

As potências máximas de carregamento em AC e DC não foram anunciadas mas, graças à tensão interna de 800 volts, a Renault "promete" recargas de 15 a 80% em 20 minutos em corrente contínua.

De origem, o furgão será comercializado com as funcionalidades Vehicle-to-Load (V2L) e Vehicle-to-Grid (V2G), com o primeiro a alimentar electrodomésticos, e o segundo a alimentar a rede eléctrica com o carregador bidireccional.

Novidade é o novo CAR OS (Car Operating System) concebido pela Ampère, que funciona com o Android Automotive para facilitar a instalação duma vasta gama de aplicações actuais e futuras.

O software central ligado à nuvem pode ser actualizado em tempo real por via remota, podendo ser disponibilizadas soluções personalizadas que reflectem o uso e os hábitos de condução de cada indivíduo.

