 Pesquisa
Defender 130 passa a 'pick-up' mas não pelas mãos da Land Rover

Não está para breve o lançamento dum Defender de caixa aberta mas há quem já se tenha antecipado à Land Rover com esse propósito.

Depois do Defender 90, a Heritage Customs e a Urban Automotive voltaram a juntar esforços para criarem duas pick-up de luxo com cabine dupla derivadas do Defender 130… e o resultado final é brilhante!

"Esticada" até aos 5,10 metros de comprimento, bastou às duas carroçadoras da holandesa AM Group "cortarem" a terceira fila de bancos a partir dos pilares C para acomodarem a caixa de carga.

Uma grande janela traseira faz a vez de divisória do habitáculo para a plataforma, que mantém a porta com abertura para a direita, como acontece no modelo original.

As diferenças estão na maneira como ambas as preparadoras se posicionam no mercado: a versão Heritage Edition exibe o visual original, com a pintura em creme a contrastar com o tejadilho em bronze e os estofos em conhaque.

Já a variante Urban Edition apresenta-se com um estilo mais apontado ao "fora de estrada" com os arcos de roda em preto fosco e o capô a comportar as devidas entradas de ar.

Ainda em fase de desenvolvimento, esta proposta fará a sua estreia em Julho no britânico Festival de Velocidade de Goodwood.

E, já que se se fala de velocidade, saiba-se que a equipar este estilizado Defender 130 está o V8 supercomprimido de 5.0 litros com os seus 500 cv e 610 Nm, passados às quatro rodas através daa caixa automática de oito relações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Land RoverLand Rover Defenderpick-up
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Ford alarga BlueCruise a mais quatro modelos para conduzir sem mãos

Ford alarga BlueCruise a mais quatro modelos para conduzir sem mãos

Trafic E-Tech anuncia gama eléctrica de comerciais ligeiros Renault

Trafic E-Tech anuncia gama eléctrica de comerciais ligeiros Renault

'Elements' é o tema do calendário Pirelli 2026

'Elements' é o tema do calendário Pirelli 2026

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.