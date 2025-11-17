Defender 130 passa a 'pick-up' mas não pelas mãos da Land Rover

Não está para breve o lançamento dum Defender de caixa aberta mas há quem já se tenha antecipado à Land Rover com esse propósito.

Depois do Defender 90, a Heritage Customs e a Urban Automotive voltaram a juntar esforços para criarem duas pick-up de luxo com cabine dupla derivadas do Defender 130… e o resultado final é brilhante!

"Esticada" até aos 5,10 metros de comprimento, bastou às duas carroçadoras da holandesa AM Group "cortarem" a terceira fila de bancos a partir dos pilares C para acomodarem a caixa de carga.

Uma grande janela traseira faz a vez de divisória do habitáculo para a plataforma, que mantém a porta com abertura para a direita, como acontece no modelo original.

As diferenças estão na maneira como ambas as preparadoras se posicionam no mercado: a versão Heritage Edition exibe o visual original, com a pintura em creme a contrastar com o tejadilho em bronze e os estofos em conhaque.

Já a variante Urban Edition apresenta-se com um estilo mais apontado ao "fora de estrada" com os arcos de roda em preto fosco e o capô a comportar as devidas entradas de ar.

Ainda em fase de desenvolvimento, esta proposta fará a sua estreia em Julho no britânico Festival de Velocidade de Goodwood.

E, já que se se fala de velocidade, saiba-se que a equipar este estilizado Defender 130 está o V8 supercomprimido de 5.0 litros com os seus 500 cv e 610 Nm, passados às quatro rodas através daa caixa automática de oito relações.

