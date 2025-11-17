Ford Puma Gen-E reconfigura bateria para passar dos 400 km

Para quem via no novo Puma Gen-E um bom "eléctrico" para o dia a dia mas "demasiado" curto para viagens de longo curso, a Ford optou agora por alargar a gama com uma variante de autonomia mais alargada.

A bateria de 43 kWh foi redesenhada para ganhar maior eficiência e alargar de 376 para mais de 400 quilómetros a distância com um único recarregamento, chegando aos 550 quilómetros na condução urbana.

O sistema motriz não sofreu qualquer alteração, o que significa que mantém os 123,5 kWh (168 cv) e 290 Nm originais, cumprindo os zero aos 100 km/hora em oito segundos para uma velocidade máxima de 160 km/hora.

A somar-se àquela evolução está a integração do sistema de condução "mãos-livres" BlueCruise para auto-estrada, quando o Puma Gen-E começar a chegar no próximo ano aos concessionários nacionais.

Recorde-se que aquela solução foi a primeira do género a receber aprovação regulamentar na Europa em 2023 com o Mustang Mach-E, estando já homologado para 16 países do Velho Continente.

O BlueCruise estará disponível no Puma Gen-E como opcional a partir da Primavera, alinhado com o pacote Driver Assistance, com os valores da subscrição e do próprio compacto a serem anunciados mais perto da data de venda.

