Luxo em alta tensão: Volvo ES90 já chegou com 650 km eléctricos

Já se conhece o Volvo ES90 desde Março, acompanhado dos respectivos preços e da abertura de reservas nacionais, mas só esta quarta-feira foi oficializada em Cascais a estreia da berlina coupé no nosso país.

A distingui-lo estão as saliências curtas à frente e atrás num conjunto estético muito bem conseguido, com a silhueta fastback a reforçar um coeficiente aerodinâmico de 0,25 nos cinco metros que tem de comprimento.

Apesar das suas formas maciças, o resultado final é mais harmonioso do que poderia pensar-se, deixando de lado a ideia de que se trata dum "paralelepípedo eléctrico" sobre rodas… com um diâmetro de 22 polegadas!

Os 3,10 metros que separam os dois eixos são reflectidos no imenso espaço a bordo, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros, mas contraposto por uma bagageira que apenas "chega" aos 424 litros de capacidade.

Requinte interior

O conforto a bordo está ao nível dos pergaminhos por que a Volvo é reconhecida, definido por um ambiente minimalista mas muito requintado.

Sem surpresa, o habitáculo decalcado do recente EX90 exibe no posto de condução um painel de instrumentos de nove polegadas, apoiado pelo visor head-up no pára-brisas.

Ao centro do tabliê está a enorme (e saliente) ecrã de 14,5 polegadas para o infoentretenimento com Google integrado.

É através desse sistema que as principais funções do carro podem ser comandadas, e se a ergonomia pode ser criticada, o controlo por voz facilita a tarefa sem interferência na condução.

650 km eléctricos

Exactamente como o EX90, o ES90 é construído sobre a plataforma modular SPA2 mas agora com uma arquitectura eléctrica de 800 volts.

Baseada na tecnologia Superset desenvolvida intra-muros, assume um conjunto único de módulos de hardware e software numa solução que irá suportar os próximos "eléctricos" da construtora sueca.

A compor a gama nesta primeira fase está a variante Single Motor Extended Range, com os seus 245 kW (333 cv) e 480 Nm passados às rodas traseiras a permitirem "corridas" de 6,6 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Com uma velocidade máxima limitada a 180 km/hora, a bateria de 92 kWh brutos oferece até 650 quilómetros de autonomia combinada, sendo recarregável até 300 kW em DC ou até 22 kW em AC.

Proposto em três acabamentos, a linha Core arranca nos 72.950 euros, com o Plus a começar nos 77 mil euros; o topo de gama Ultra é proposto a partir de 85.650 euros.

Para empresas e ENIs, o Volvo ES90 está disponível dentro da barreira fiscal por uns competitivos 55.521€ + IVA antes das devidas personalizações.

Mais potência só em 2026

No próximo ano chegam os trações integrais Twin Motor, com 335 kW (455 cv) e 670 Nm, e Twin Motor Performance, com 500 kW (680 cv) e 870 Nm.

A suportar aquelas motorizações estão acumuladores de 106 kWh brutos, recarregáveis até 350 kW DC, para autonomias combinadas até 700 quilómetros.

Quanto às acelerações dos zero aos 100 km/hora, o primeiro cumpre-as em 5,5 segundos, baixando para os quatro segundos na variante mais potente.

