Peugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesas

É já neste Novembro que abrem as encomendas nacionais para os Peugeot 308 e Peugeot 308 SW devidamente actualizados, mas antes acontecerá a estreia mundial no nosso país.

A partir de quinta-feira, e até ao final do mês, mais de 400 jornalistas oriundos de 25 países irão comprovar a dinâmica dos dois modelos nas estradas encurvadas das regiões da Grande Lisboa e do Oeste.

Verdadeiros pontas de lança da marca do leão, esta remodelação vai muito para lá da estética, com ambos a reforçarem-se com tecnologias de última geração no infoentretenimento e na assistência à condução.

Por fora, a evolução visual concentrou-se na área frontal, com a nova assinatura luminosa a projetar-se sobre a nova grelha onde se estreia ao centro o logótipo retroiluminado.

Esta composição obrigou os faróis LED a "migrarem" para o pára-choques, dando ao hatchback e à carrinha um impacto visual mais forte na estrada.

As mudanças a bordo são mais discretas mas nem por isso menos efetivas, mesmo se foram mantidos o volante compacto, os bancos, o tabliê e o i-Cockpit do antecessor com a instrumentação e o multimédia de dez polegadas.

Diesel, híbrido e eléctrico

A gama do Peugeot 308 privilegia a variante eléctrica com a integração duma nova bateria de 58,4 kWh brutos para uns máximos 450 quilómetros de autonomia com o mesmo propulsor de 115 kW (156 cv) e 270 Nm.

A oferta é reforçada com o Plug-In Hybrid 195, onde se combina o motor eléctrico de 92 kW (125 cv) ao bloco turbo de 1.6 litros de 150 cv e à caixa automática e-DCS7, para uns combinados 195 cv e 360 Nm.

A bateria de 17,2 kWh, para uma autonomia até 85 quilómetros, é recarregável em pouco mais de duas horas num carregador de 7,4 kW AC.

A entrada na gama faz-se com o Hybrid 145, aliado à transmissão automática e-DSC6 de seis relações, sendo mantida a variante diesel 1.5 BlueHDi de 130 cv, combinada com uma caixa automática EAT8 de oito velocidades.

