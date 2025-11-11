Polestar 5: ainda nem chegou à estrada e já está no Gran Turismo 7

São cada vez mais as marcas automóveis a encherem a "garagem" do simulador Gran Turismo com desportivos "convencionais" devidamente adaptados ao mundo dos videojogos.

O Polestar 5 é o exemplo mais recente, lançado que foi em Setembro no salão automóvel de Munique, e já com as reservas abertas no nosso país a partir de 122.600 euros.

Na concepção virtual do super eléctrico esteve a Polyphony Digital, subsidiária da Sony Interactive Entertainment, com a Polestar a dar-lhe os recursos necessários para recriá-lo no estilo e no desempenho de forma fiel.

O piloto profissional e sim-racer Igor Fraga teve acesso especial ao protótipo para explicar as suas reações ao volante, e ajustá-las às configurações digitais para uma experiência de condução ideal.

Não são avançadas especificações técnicas do gran tourer mas certamente será uma evolução do Performance Launch Edition com os seus 650 kW (884 cv) e 1.015 Nm para acelerar em 3,2 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Em breve, estará disponível no canal da Polestar no YouTube um documentário a detalhar os principais aspectos de todo o processo de desenvolvimento nesta estreia da marca sueco-chinesa no mundo dos jogos de vídeo.

O Polestar 5 estreia-se em Dezembro no Gran Turismo 7 após uma actualização do software, decorrendo em simultâneo um evento especial de contra-relógio.

O vencedor ganhará uma viagem exclusiva a Fukuoka, no Japão, para assistir à final mundial da GT World Series de 2025.

