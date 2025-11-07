Não é barato: Volkswagen abre reservas para Golf GTI Edition 50

‘Hot hatchback’ é o GTI de produção mais rápido e potente de sempre

Estreou no início do Verão mas já não chegou a tempo para os aficionados gozarem ao volante a violenta potência que exala nos dias de calor extremo que se fizeram sentir no nosso país.

Nada se perde porque o Volkswagen Golf GTI Edition 50 abriu esta semana as reservas para as primeiras entregas acontecerem no primeiro trimestre do próximo ano, a tempo de celebrar em Junho os 50 anos do Golf GTI original.

Vale bem a espera porque o hot hatchback é o GTI de produção mais rápido e potente de sempre, com os 325 cv e 420 Nm dados pelo bloco 2.0 TSI, e passados às rodas dianteiras através da caixa automática DSG de sete relações.

A velocidade máxima está tabelada nos 270 km/hora mas nem é esse o ponto a destacar para quem gosta de emoções fortes; mais brilhante são os 5,3 segundos que demora a acelerar dos zero aos 100 km/hora.

Embora com tracção "simples", esse tempo explica-se pela base do chassis formado pelo eixo dianteiro MacPherson e o eixo traseiro multibraços para uma distância ao solo inferior em 15 mm face ao Golf convencional.

Depois é a acção do diferencial autoblocante electrónico, sem esquecer a suspensão DCC adaptativa de série e as jantes Queenstown de 19 polegadas em liga leve, num desportivo que pesa "apenas" 1.470 quilos.

Perfomance ainda mais especial

Claro que quem quiser apanhar "sustos" de arrepiar os cabelos pode sempre optar pelo pacote GTI Edition 50 Performance, com afinações mais apuradas para o chassis com o mesmo nome.

O camber do eixo dianteiro foi aumentado para -2 graus e a altura ao solo reduzida em mais 5 mm, com os pneus semi-lisos Bridgestone Potenza Race de 235 mm a calçarem jantes forjadas Warmenau de 19 polegadas.

O "barulho bom" é assegurado pelo sistema de escape R-Performance com silenciadores em titânio, num conjunto que baixou em mais 30 quilos o peso total do desportivo.

O piloto de testes Benjamin Leuchter confirmou o poder do Volkswagen Golf GTI Edition 50 Performance em Abril passado, ao cumprir em 7:46,125 minutos os 20,832 quilómetros da pista Nürburgring-Nordschleife.

Decoração exclusiva

Mecânica à parte, a edição especial é reconhecível pelo tejadilho, retrovisores laterais e saídas de escape em preto, bem como pelos logótipos GTI | 50 na asa traseira, nas soleiras das portas e no interior dos espelhos.

Uma faixa a atravessar em baixo as laterais do desportivo num gradiente preto para Tornado Red reforça a pujança do hatchback ao primeiro olhar.

E depois são as cinco cores à escolha, somando-se ao Pure White de base os opcionais Moonstone Grey e Grenadilla Black metalizados, sendo exclusivos do desportivo o Tornado Red e o Dark Moss Green metalizado.

A bordo é o padrão axadrezado dos bancos desportivos e o cintos de segurança em vermelho a fazerem a ligação ao passado, sobressaindo o volante desportivo com o símbolo GTI | 50 e as patilhas para engrenar as relações de caixa.

O Volkswagen Golf GTI Edition 50 já abriu as reservas nacionais por um preço de partida de 64.434 euros, a que se somam mais 3.896 euros caso se opte pelo "essencial" pacote GTI Edition 50 Performance.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?