Renault Twingo eléctrico recupera genes do original por 20 mil euros

É uma das mais fortes apostas da Renault para facilitar a mobilidade eléctrica junto do grande público por um preço mais popular.

O Renault Twingo E-Tech Electric ataca o segmento B com o mesmo espírito que a primeira geração o fez há mais de 30 anos.

Lançado em 1992, o citadino com apenas 3,43 metros de comprimento depressa se tornou um dos carros mais divertidos para furar o trânsito na cidade.

A diferenciá-lo estava uma frente de sorriso aberto, com os faróis bem salientes, as suas linhas intemporais depressa o colocaram no patamar dos "clássicos" como são o Renault 4 e o Citroën 2CV.

O grande trunfo, no entanto, estava no espaço modular conseguido a bordo, de tal maneira que ainda hoje "envergonha" muitos dos seus rivais concebidos para a cidade.

Espírito inventivo

Pois o novo Twingo E-Tech Electric vai buscar esse espírito inventivo ao comportar vários elementos que o ligam à primeira geração.

Basta atentar nos faróis redondos Full LED num capô mergulhante, com a traseira a seguir a mesma linha vertical do antecessor; a principal diferença está no número de portas: são agora cinco contra as três do modelo original.

Para situá-lo no seu tempo, os designers da Renault também brincaram com as proporções deste citadino: agora com 3,79 metros de comprimento, ganha uma personalidade muito própria no meio do trânsito urbano.

E não é apenas pelas cores garridas que o pintam: os 2,49 metros que separam os eixos permitiu "empurrar" as rodas (16 ou 18 polegadas segundo a versão) para os cantos da carroçaria.

O espaço ganho a bordo com essa solução permite transportar quatro pessoas sem problemas de maior. E, graças ao avanço até 17 cm dos dois bancos traseiros independentes, a capacidade da bagageira chega aos 360 litros.

Juventude tecnológica

O habitáculo mantém os tons quase juvenis do primeiro Twingo mas agora num ambiente muito mais tecnológico. Basta abrir as portas para logo se ser acolhido por uma música de boas vindas recheada de cores e efeitos visuais.

A definir o posto de condução com um visual contemporâneo está o painel de instrumentos de sete polegadas muito legível atrás do volante, alinhado com um ecrã de 10,1 polegadas para o infoentretenimento.

Ambos dão uma nova vida a bordo com gráficos e animações alegres, com a versão mais equipada a comportar o OpenR Link com Google integrado e um conjunto alargado de auxiliares adaptados à condução urbana.

São até 24 sistemas de ajuda ao condutor, disponibilizadas como parte do opcional Parking & Safety, sendo de série o regulador adaptativo de velocidade com manutenção de faixa e alerta de ângulo morto, entre outras soluções.

Ágil na cidade

Construído sobre a plataforma AmpR Small, o Twingo E-Tech Electric comporta um eixo dianteiro idêntico ao dos R4 e R5 eléctricos, enquanto o eixo traseiro flexível baseia-se na configuração do Renault Captur.

Agora, falta saber é o que "mexe" este citadino: um motor leve e compacto de 60 kW (82 cv) e 175 Nm, capaz de fazer dele um campeão dos semáforos… mas só até aos 50 km/hora!

Dos zero até essa marca acelera em 3,85 segundos, para depois deixar-se ultrapassar a caminho dos 100 km/hora, que apenas se conclui em 12,1 segundos.

Um tempo que está longe de ser negativo, sendo a ampla manobrabilidade em espaços apertados um dos trunfos deste "eléctrico" que pesa 1.200 quilos em vazio.

A bateria LFP de 27,5 kWh líquidos, com os seus 263 quilómetros de autonomia combinada, podem parecer curtos mas são suficientes para uma utilização quotidiana em ambiente urbano-periférico.

Integra um carregador de 6,6 kW em corrente alternada mas, para quem precisa de fazer deslocações mais longas, pode optar pelo Advanced Charge para potências de recarregamento de 11 kW AC e 50 kW DC.

O Renault Twingo E-Tech Electric será proposto nos acabamentos Evolution e Techno, com um preço base abaixo dos 20 mil euros. Os primeiros exemplares deverão chegar aos concessionários nacionais mais perto do Verão.

