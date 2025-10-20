Audi Concept C: sucessor eléctrico do Audi TT já acelera na estrada

Primeiro foram as fotografias de estúdio do Audi Concept C a antecipar a estreia no salão automóvel de Munique para agora serem reveladas as "imagens virtuais" na estrada… mas sem quaisquer dados técnicos a acompanhá-las!

Confirmado está que o protótipo eléctrico assinalará o futuro próximo da marca dos quatro anéis, apoiado num visual inconfundível e na vida conectada a bordo.

O Concept C afirma-se, assim, como a primeira manifestação da nova filosofia estética da construtora sobre quatro princípios – clareza, apelo emocional, excelência técnica e design inteligente – para as melhores experiências ao volante.

Nada se sabe sobre as capacidades do desportivo mas a Audi confirma que o modelo de produção irá combinar a emoção de conduzir de cabelos ao vento com a elegância de um hardtop.

Se por fora é inegável a identidade ousada e inconfundível em que se baseará o futuro roadster, a bordo será o requinte dos materiais, das cores e dos acabamentos a ganharem particular destaque.

A insígnia germânica explica que esses materiais não apenas moldam o espaço, como também criam experiências tácteis, visuais e emocionais.

Cada comando físico será projectado para proporcionar a mais elevada qualidade mecânica aliado a um som refinado, enquanto os botões no volante e na consola central enfatizam clareza e precisão ergonómica.

A Audi sublinha que os elementos digitais estarão sempre por perto mas nunca serão dominantes: o ecrã multimédia de 10,4 polegadas só deixará de estar oculto quando forem necessárias informações de forma integrada e contextualizada.

Infelizmente, paciência é a palavra de ordem do que irá derivar do Concept C já que o lançamento comercial do desportivo de série apenas está previsto para 2027 ou 2028, se não houverem percalços pelo caminho.

