Mais rápido do que nunca: Fabia 130 festeja 130 anos da Skoda

A Skoda está a celebrar 130 anos e nada melhor do que assinalar a data com um óbvio Fabia 130 devidamente revigorado para o efeito, mas sem ganhar a sigla RS que decora os eléctricos Elroq e Enyaq, e os térmicos Octavia e Kodiaq.
E, no entanto, este compacto já na quarta geração tem os números necessários para o conseguir: o conhecido bloco TSI Evo2 de 1.5 litros que equipa o Fabia Monte Carlo foi devidamente recalibrado para dele extrair uns explosivos 177 cv.
Mantêm-se apenas os 250 Nm originais mas numa faixa mais ampla, entre as 1.500 e as 4.000 rotações por minuto; com a caixa automática DSG de sete relações "imposta" de série, bastam 7,4 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.
Inédito é a velocidade de ponta ter sido "esticada" aos 228 km/hora, o que faz desta proposta o Fabia de produção mais rápido de sempre
Para conseguir a melhor agilidade, foram feitas as devidas afinações no chassis: a suspensão foi rebaixada em 15 mm e a direcção foi revista, com os modos de condução Normal e Sport adaptados para o efeito.
Os sistemas de controlo de tracção e de estabilidade podem ser desativados para quem prefere uma condução mais desportiva, numa recordação do Fabia RS de 2011 equipado com um motor turbo de 1.4 litros com 180 cv.
Típico das edições especiais são os pormenores suplementares por fora e por dentro para diferenciá-las da gama, e este Fabia 130 não foge à regra, destacada pelo número de aniversário nos guarda-lamas dianteiros e na porta da bagageira.
São avançadas quatro cores para a carroçaria – branco, vermelho, azul e preto –, sendo em negro os pilares, tejadilho, divisor, asa traseira e difusor, ressaltando ainda as novas jantes Libra de 18 polegadas e as pinças de travão em vermelho
A bordo, encontram-se detalhes específicos, como o volante e os bancos desportivos, sem esquecer os pedais em aço inoxidável, sendo predominante o preto pontuado por poucas linhas a vermelho.
As encomendas para o Skoda Fabia 130 já abriram em vários países europeus, com as primeiras entregas a acontecerem em Dezembro. Desconhece-se se chegará ao nosso país e por que preço mas em Espanha começa nos 33.350 euros.
