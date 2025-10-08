Dacia ao ataque: Sandero, Sandero Stepway, Logan e Jogger actualizados

A Dacia ataca o Outono com uma renovação completa do Sandero e do seu "irmão" Stepway que os aproximaça do visual dos actuais Duster e Bigster, com os renovados Logan e Jogger a seguirem as mesmas premissas estéticas.

A reforçar a sua apetência estão igualmente novos equipamentos de série e motorizações inéditas a gasolina, com e sem micro hibridização, sem esquecer as variantes bifuel a GPL.

Pelo meio, houve ainda tempo para revelar o Hipster Concept, de onde evoluirá um citadino alimentado a electrões por um valor mais acessível, sem esquecer a introdução de novos motores eléctricos no Dacia Spring.

Mesmo ar de família

A evolução estética de qualquer uma daquelas quatro propostas percebe-se de imediato na inédita assinatura luminosa LED, com um T invertido sobre os novos faróis, sem esquecer o pára-choques reformulado onde assenta a nova grelha.

Atrás são adoptados novos farolins LED "pixelizados" mas que no Sandero Stepway é realçado por uma nova faixa preta mate com riscas que se estende entre as luzes traseiras e o pára-choques redesenhado.

A dar um espírito mais aventureiro, somam-se neste modelo, assim como no Jogger, as protecções em plástico Starkle nos arcos das rodas, na parte inferior da carroçaria e nas molduras dos faróis de nevoeiro.

Novas jantes em ferro ou em liga leve acompanham os Sandero, Sandero Stepway, Logan e Jogger, que a partir do acabamento Expression integram de série uma antena em forma de barbatana de tubarão.

O tom metalizado em Jaune Ambre estreia-se naqueles três primeiros carros, com a cor Sandstone a fazer parte da palete cromática dos Sandero, Jogger e Logan.

Interior mais evoluído

Um rápido olhar ao habitáculo das quatro propostas mostram um novo volante, reforçado pela nova alavanca E-Shifter nas motorizações automáticas Hybrid 155 e Eco-G 120, com esta última solução a comportar também patilhas no volante.

Um novo sistema multimédia para o ecrã de 10 polegadas com navegação conectada, um carregador de telemóveis por indução e um novo desenho para o painel de instrumentos de sete polegadas assinalam a evolução tecnológica a bordo.

A revestir o interior estão novos tecidos mais resistentes, com os bancos nos acabamentos Essential e Expression a serem revestidos em preto no Jogger, Sandero e Logan, e em azul claro no Sandero Stepway.

A linha Journey ganha estofos em denim azul enquanto a Extreme mantém os estofos TEP microcloud laváveis em verde e preto, a que se juntam os tapetes de borracha à frente e atrás, sem esquecer o piso da bagageira.

E pode ainda contar-se com o sistema YouClip para fixar de forma prática uma gama alargada de acessórios em pontos-chave do habitáculo.

Nova solução híbrida

A lista de novidades está longe de terminar: sob o capô estão cinco motorizações mas distribuídas de forma desigual pelas quatro gamas.

O Sandero Stepway e o Jogger passam a contar com o bloco Hybrid 155 estreado no Bigster, solução que combina um motor a gasolina de 1.8 litros de quatro cilindros a dois propulsores eléctricos e a uma bateria de 1,4 kWh.

A ele está combinada uma caixa automática electrificada, com quatro relações para o motor a combustão e outras duas para os eléctricos.

No campo bifuel, os Sandero, Sandero Stepway, Jogger e Logan Eco-G 120 contam com um novo motor turbo de 1.2 litros de 120 cv associado a uma caixa de velocidades automática.

A transmissão de dupla embraiagem com seis velocidades está disponível em todos os modelos como alternativa à caixa manual de seis relações, enquanto o depósito de GPL passou de 40 para quase 50 litros de capacidade.

Quer o Sandero, quer o Logan beneficiam também do novo motor TCe turboalimentado de 100 cv, combinado com uma transmissão manual de seis velocidades.

Assistentes mais completos

Novos auxiliares à condução equipam as quatro gamas agora renovadas, como a travagem automática de emergência na cidade e auto-estrada com detecção de veículos, peões, ciclistas e motociclos, e o alerta de atenção do condutor.

Somam-se também três novas funcionalidades integradas no pacote Driving: "máximos" automáticos, câmara multiview com vista aérea do veículo nas manobras a baixa velocidade, e retrovisores laterais com recolhimento eléctrico.

Ainda sem preços definidos para qualquer uma das propostas, eles deverão ser revelados mais próximos da data de abertura das encomendas, que poderão acontecer antes do final do corrente ano.

