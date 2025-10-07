Rolls-Royce Spectre Bailey: ''eléctrico'' único para o ''patudo'' lá de casa

A Rolls-Royce continua a manter-se numa categoria à parte pelo extremo refinamento que imprime às suas propostas de luxo, principalmente se passar pelas mãos dos artesãos que trabalham na divisão Bespoke da insígnia britânica.

Agora foi o seu primeiro "eléctrico" de sempre a receber uma personalização inédita em homenagem ao adorado cachorro dum casal norte-americano.

Baptizado como Spectre Bailey, a berlina estreia uma pintura iridescente bicromática para replicar a pelagem daquele "patudo" nascido do cruzamento dum Labrador com um Golden Retriever.

O Crystal Fusion sobressai num Beautiful Bailey inspirado na cor das suas orelhas, com a linha Coachline que atravessa as laterais a ser interrompida pela sua pegada pintada à mão em Rose Gold.

A frivolidade milionária prossegue a bordo com estofos em couro Moccasin e Crème Light, sem esquecer os detalhes em Dark Spice e Casden Tan, enquanto as superfícies em madeira têm acabamento folheado em High Gloss Royal Walnut.

Central nesta personalização é o retrato realista de Bailey entre os bancos traseiros, composto por mais de 180 peças de folheado para capturar as cores e as texturas da pelagem.

A atenção ao detalhe reflecte-se na pintura da língua com quatro folheados nunca antes usados pela insígnia, para replicar as suas subtis variações cromáticas.

Nada foi "mexido" na mecânica da berlina de luxo, o que significa que os dois propulsores mantêm os 430 kW (585 cv) e 900 Nm passados às quatro rodas direccionais, com a bateria de 102 kWh a "dar" até 530 quilómetros "eléctricos".

Mais do que uma devoção ao fiel amigo, do qual o preço nem sequer foi avançado, o Spectre Bailey assume-se como um exemplo perfeito das possibilidades de personalização oferecidas pela Rolls-Royce… mesmo as mais extravagantes!

