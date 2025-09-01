Primeiro-ministro do Reino Unido ''proibido'' de ter Range Rover Electric blindado

O primeiro-ministro do Reino Unido enfrenta um dissabor no seu desejo de aderir à electromobilidade: o principal construtor automóvel britânico explicou que os veículos eléctricos não oferecem protecção adequada contra bombas!

Significa assim que os Range Rover Sentinel blindados usados por Keir Starmer nas suas deslocações terão de manter as versões a gasolina no futuro próximo.

A Jaguar Land Rover abordou a questão numa resposta escrita a uma consulta governamental sobre as regras de venda de veículos eléctricos, documentação acedida pelo boletim informativo Fast Charge e partilhada com o jornal The Guardian.

Na newsletter, a construtora explica que não vê uma solução de engenharia viável para os desafios que rodeiam um veículo eléctrico, por não poderem ser alcançados os níveis de segurança e protecção exigidos contra explosões.

A JLR não avançou com vulnerabilidades específicas para as viaturas eléctricas blindadas mas os principais obstáculos técnicos deverão incluir o peso suplementar da bateria, a sua autonomia e o tempo necessário para recarregá-la.

Condicionantes que podem surpreender quando foi a própria a afirmar que o Range Rover Electric, que passou este ano em intensos ensaios dinâmicos, terá desempenhos comparáveis às do poderoso V8 biturbo de 530 cv.

Equipado com dois motores eléctricos, são 550 cv e 850 Nm passados às quatro rodas, com a bateria NCM de 118 kWh, com uma tensão nominal de 800 volts, a prometer uma autonomia combinada até 530 quilómetros e recargas até 350 kW.

