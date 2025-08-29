Mais potente: 460 cv para o novo Tesla Model Y Performance

Está concluída a gama do renovado Tesla Model Y com a estreia da variante Performance, mais desportiva e dinâmica como conferem os dois motores eléctricos "roubados" ao Model 3 para passarem 338 kW (460 cv) às quatro rodas.

Mesmo com um peso a rondar as duas toneladas, os zeros aos 100 km/hora são cumpridos em 3,5 segundos para uma velocidade de ponta a bater nos 250 km/hora.

A bateria de 75 kWh líquidos, concebida com novas células mais densas, permitem-lhe reivindicar uma autonomia combinada até 580 quilómetros, face ao consumo médio de 16,2 kWh por cada centena de quilómetros.

E, com o carregamento do acumulador a fazer-se a uns máximos 250 kW DC, consegue ganhar mais 243 quilómetros em apenas 15 minutos.

Afinações no ponto

O chassis foi devidamente recalibrado para suportar o aumento de potência ao nível das molas, amortecedores, casquilhos e barras estabilizadoras, sem esquecer o aumento da rigidez estrutural para uma condução mais dinâmica.

A insígnia de Elon Musk afirma não ter feito concessões ao nível do conforto, face a todas estas evoluções técnicas, ao incorporar uma suspensão adaptativa de três níveis.

É também a única versão do SUV eléctrico a incluir modos de condução personalizáveis para regular a suspensão e os controlos de estabilidade, tracção e dinâmica.

Postura dinâmica

Perante estes números, a concepção deste Model Y Performance teria de ser mais evoluída e refinada, como aconteceu com o Model 3 na mesma variante.

Com uma distância ao solo mais baixa do que nos "irmãos" convencionais, ostenta pára-choques específicos e uma pequena asa traseira em fibra de carbono, material também usado nas capas dos retrovisores laterais.

Beneficia ainda de pinças de travão pintadas a vermelho, "escondidas" atrás das jantes forjadas em liga leve de 21 polegadas, e dum logótipo próprio a "explicar" os novos recursos do SUV, que não se limitam à carroçaria.

Interior refinado

Aberta a porta, o condutor é recebido por uma iluminação dinâmica, baptizada obviamente como Performance, para depois se deixarem distrair pelos bancos desportivos "roubados" ao Model 3 Performance e pelos pedais em alumínio.

Num habitáculo com vários detalhes em fibra de carbono, novidade é o ecrã para o infoentretenimento, de ultra alta definição, crescer das 15,4 para as 16 polegadas, enquanto se mantém para a segunda fila o visor tátil de oito polegadas.

Já disponível para encomenda no nosso país a partir de 62.975 euros, com as primeiras entregas a acontecerem já em Setembro, o novo Model Y Performance é produzido na Gigafactory da Tesla na Alemanha.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?