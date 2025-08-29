Skoda Felicia Fun revitalizada ao estilo 'Modern Solid'

Como é que se reimagina um dos modelos mais originais da Skoda? Inspirar-se na nova filosofia estilística Modern Solid e atualizar a atípica Felicia Fun, que viu o seu ciclo de vida limitado aos 4.016 exemplares produzidos entre 1997 e 2000.

A dar corpo à pick-up agora revitalizada como 100% eléctrica está o designer francês Julien Petitseigneur, que tomou como inspiração o protótipo Vision 7S.

E essa "visão" percebe-se de imediato à frente nos lançamentos mais recentes da marca, como foram o Elroq e o Enyaq, com a traseira a adoptar o spoiler característico do Felicia Fun original.

As formas compactas ganham um visual ainda mais robusto quando vista de perfil, com a montagem de placas de protecção sob os pára-choques e nas laterais inferiores da carroçaria.

O conjunto é rematado por fora com as enormes jantes de 22 polegadas do Vision 7S, uma "substituição" feliz das pequenas rodas pintadas de amarelo na pick-up dos anos 90.

O desenho do habitáculo não poderia ser mais diferente do modelo original, com um enorme visor a estender-se a toda a largura do tabliê para a instrumentação e o multimédia, "decorado" por gráficos que homenageiam os antigos ecrãs CRT.

"Vi este projecto como uma oportunidade para experimentar ferramentas de inteligência artificial", explica Julien Petitseigneur, "para criar um protótipo que capturasse o espírito do modelo original".

Em boa hora o fez mas, infelizmente, para este Skoda Felicia Fun adaptado aos tempos actuais nem sequer está previsto um protótipo de "carne e osso", e muito menos um modelo de produção… que certamente faria furor em qualquer praia!

