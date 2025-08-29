Fim da linha: Nissan R35 GT-R sem sucessor à vista

Após 18 anos de produção ininterrupta, o Nissan R35 GT-R abandonou esta semana a linha de montagem da fábrica de Tochigi com um derradeiro Premium T-Spec Midnight Purple.

Esta versão especial, que em breve fará parte da colecção dum cliente japonês, marca o fim da estrada para um desportivo que se tornou numa verdadeira lenda no mundo automóvel.

Apresentado em 2007 no salão automóvel de Tóquio, o Nissan R35 GT-R consolidou-se como um super carro à parte ao ser capaz de competir lado a lado com bólides da Ferrari e da Porsche, mas por metade do preço que aqueles custam.

Foram 48 mil os exemplares produzidos, cada um equipado com o lendário V6 biturbo de 3.8 litros, iniciado há quase duas décadas com 485 cv para depois a explosiva variante Nismo chegar aos 600 cv.

Se é o fim da linha para o R35, a Nissan sublinha que a sigla não irá morrer com ele. "O GT-R voltará mas precisamos de tempo para reinventá-lo para manter-se excepcional", explica Ivan Espinoza, presidente e director executivo da Nissan.

O problema é a construtora nipónica ainda não ter decidido entre um GT-R 100% eléctrico, como o protótipo Hyper Force preconizava, ou um híbrido de alto desempenho, visto como mais realista por Hiroshi Tamura, o homem por trás do R35.

Certo é que não estará para breve a chegada do R36 às estradas do planeta. Entre restrições financeiras e escolhas tecnológicas, a Nissan pede paciência aos fãs na criação do sucessor que voltará a desafiar os limites do desempenho.

