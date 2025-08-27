Reforçar o sucesso: Volkswagen lança novo T-Roc... só em híbrido!

A Volkswagen prometia uma revolução motriz para a segunda geração do T-Roc e não desiludiu: o novo crossover a ser construído na Autoeuropa em Palmela será sempre electrificado com motorizações micro híbridas e 100% híbridas.

E é forte a aposta neste SUV compacto ou não fosse ele um verdadeiro campeão de vendas no seio do grupo automóvel germânico, logo a seguir ao Tiguan, como confirmam os mais de 2 milhões de exemplares vendidos desde 2017.

A apresentação ao mundo foi concretizada esta quarta-feira mas o primeiro contacto com o público só acontecerá em Setembro no salão automóvel de Munique.

T-Roc ainda mais coupé

Definido por um visual que segue as produções mais recentes da Volkswagen, o novo T-Roc apresenta-se com uma frente mais dinâmica à conta da grelha alargada, que nos acabamentos superiores integra uma faixa luminosa a ligar os faróis.

Faróis esses que podem ser IQ.Light LED Matrix, ganhando para tal uma nova assinatura luminosa paralela ao capô, "cortada" pelo logótipo da marca que até pode ser iluminado.

A traseira foi profundamente remodelada para dar ao T-Roc o visual dum SUV coupé graças à descida abrupta da linha do tejadilho, acentuada nos acabamentos mais elevados por um friso cromado que se prolonga até à porta da bagageira.

Os farolins e a faixa de luz que os une também apresentam uma assinatura de iluminação exclusiva, realçada pelo símbolo retroiluminado da Volkswagen como acontece na área frontal.

As arestas mais suaves das laterais realçam os arcos das rodas com protecções plásticas, desenhadas para admitiemr novas jantes em liga leve que podem chegar às 20 polegadas quando antes não passavam das 19.

Maior e mais familiar

Inegável é o crescimento do modelo em todas as cotas, ganhando mais 12 cm no comprimento face ao antecessor, para chegar aos 4,35 metros, com a distância entre eixos a crescer 3 cm, para os 2,63 metros.

Os ocupantes do banco traseiro ganham mais espaço para as pernas, embora de forma ligeira, num habitáculo completamente "revolucionado", enquanto o volume da bagageira aumenta 30 litros para totalizar 475 litros de capacidade.

Conforto a bordo parece não faltar com a escolha de materiais mais premium nos revestimentos do tabliê, painéis das portas e estofos dos bancos.

E depois é o ambiente tecnológico que salta à vista nos posto de condução, "decorado" com um painel de instrumentos digital de dez polegadas, que pode ser complementado com um visor head-up.

O sistema de infoentretenimento MIB4 é agora exposto em ecrãs de dez ou 12,9 polegadas, dependendo da versão, e no que respeita à ergonomia, o volante multifunções tem agora botões físicos em vez da criticável botoneira háptica.

Entre as muitas evoluções no campo da segurança e apoio à condução destaca-se uma nova versão do Travel Assist, capaz de mudança automática de faixas e mais reativo aos limites de velocidade.

Em estreia está igualmente o Park Assist Pro com função de memória para manobras automatizadas de parqueamento em percursos até 50 metros, podendo ainda ser controlado por telemóvel para entrar ou sair do estacionamento.

Sempre electrificado

Um dos "pecados" do Volkswagen T-Roc, se não o principal, era a falta de motorizações electrificadas para responder aos rivais mais directos.

Sabido que a nova geração nunca seria 100% eléctrica, a plataforma MQB Evo em que é construída permitiu a montagem de soluções micro híbridas e totalmente híbridas.

Com os primeiros exemplares a chegarem ao mercado europeu antes do final do ano, o SUV compacto é proposto apenas como micro híbrido com tecnologia de 48 volts nesta primeira fase de lançamento.

A entrada na gama faz-se com o bloco a gasolina eTSI de 1.5 litros, com potências de 116 e 150 cv, associado a um propulsor eléctrico e a uma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

O topo de gama será assumido pelo 2.0 eTSI 4MOTION com tração integral, também associado à mesma transmissão automática DSG, estando igualmente confirmado o regresso do mais desportivo T-Roc R.

Em estreia na Volkswagen, mas só para 2026, estão duas soluções motrizes totalmente híbridas de 136 e 170 cv, apoiadas no mesmo quatro cilindros de 1.5 litros combinado com um propulsor eléctrico.

O construtor germânico anuncia uma poupança 15% no consumo de combustível face aos "irmãos" micro híbridos e, acima de tudo uma condução totalmente eléctrica em trajetos curtos, mas muitas informações permanecem ainda em segredo.

O novo T-Roc é apresentado ao público a 9 de Setembro, quando abrirem as portas do salão automóvel de Munique, logo seguido pela abertura das pré-reservas, mas falta saber os preços a que será proposto no nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram? https://www.instagram.com/aquelamaquina/