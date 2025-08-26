Peugeot 308 ganha mais garra; ''eléctrico'' reforça autonomia até 450 km

É uma das novidades mais aguardadas da marca do leão: o Peugeot 308 e a correspondente versão SW foram alvos duma remodelação que não se resume apenas à vertente estética.

Uma evolução que. por fora, se concentrou na área frontal, destacada pela nova assinatura luminosa composta por três pequenas garras que se projetam sobre a nova grelha onde se estreia ao centro o logótipo retroiluminado.

Esta composição obrigou os faróis LED a "migrarem" para o pára-choques, num bloco preto que se funde com as entradas de ar laterais, dando ao modelo um impacto mais forte na estrada, ao mesmo tempo que reforça a eficiência aerodinâmica.

Visto de perfil, nada muda no hatchback e na station wagon, excepto nas novas jantes de 17 e 18 polegadas para os acabamentos Allure e GT, respectivamente; a nova assinatura luminosa traseira está em linha com a dos SUV da marca.

Evolução discreta a bordo

As mudanças a bordo são bem mais discretas, já que a insígnia francesa optou por manter o volante compacto, os bancos, o tabliê e o i-Cockpit do antecessor.

Significa assim que o Peugeot 308 equipa de série o painel de instrumentos de dez polegadas, com gráficos 3D refinados no topo de gama, e um ecrã de infoentretenimento com a mesma diagonal.

Compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios, o visor é complementado pelos botões i-Toggles, configuráveis até cinco atalhos para funções como o multimédia, ar condicionado, navegação e telefone, entre outros.

Mais longe em "eléctrico"

Quanto às opções motrizes, a remodelação imprimida no Peugeot 308 não traz novidade nos motores de combustão, com a entrada na gama a fazer-se com o Hybrid 145 cv aliado à transmissão automática e-DSC6 de seis relações.

Mantida na gama é a variante diesel 1.5 BlueHDi de 130 cv, combinada com uma caixa automática EAT8 de oito velocidades.

A oferta é reforçada com o Plug-In Hybrid 195, onde se combina um propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv) ao bloco turbo de 1.6 litros de 150 cv e à caixa automática e-DCS7, para uns combinados 195 cv e 360 Nm.

A bateria de 17,2 kWh, para uma autonomia até 85 quilómetros, é recarregável em pouco mais de duas horas num carregador de 7,4 kW AC.

A única actualização mecânica diz respeito ao E-308 eléctrico: embora mantenha os mesmos 115 kW (156 cv) e 270 Nm, a nova bateria de 58,4 kWh brutos permite elevar a autonomia combinada a uns máximos 450 quilómetros.

De série é o carregador trifásico de bordo para uma potência de 11 kW em corrente alternada, com o carregamento de 20 a 80% do acumulador a fazer-se em 32 minutos num posto de 100 kW DC.

Os primeiros exemplares do Peugeot 308 e da sua variante SW deverão chegar aos concessionários nacionais já neste Outono, ficando por saber o preço de cada versão.

