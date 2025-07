Distinta e aerodinâmica: berlina Audi A6 já tem preços

A Audi tem no A6 uma das principais apostas no campo da electrificação: depois da carrinha Avant, são agora avançados os preços para a berlina coupé nas variantes híbrida plug-in e micro híbrida.

São elevadas as expectativas em redor desta proposta, ou não estabelecesse ela novos padrões no campo estético, com as linhas fluidas a privilegiarem a aerodinâmica.

Com um Cx 0,23, é o melhor valor de sempre num modelo de produção com motor de combustão na história da insígnia germânica.

A concretizar esse coeficiente aerodinâmico esta a inconfundível grelha Singleframe a estender-se até à extremidade inferior do pára-choques, com o divisor a reduzir a sustentação no eixo dianteiro e a garantir a melhor fluidez do ar sob a carroçaria.

As entradas tridimensionais conferem à berlina coupé um visual poderoso, quase fazendo esquecer o seu papel a dirigir o fluxo de ar em redor das rodas dianteiras e das laterais.

A traseira faz o remate final, como se percebe na pequena aresta no final da porta da bagageira, enquanto o difusor ajuda a minimizar a turbulência do ar.

A suspensão pneumática adaptativa opcional reforça a aerodinâmica do Audi A6, ao reduzir em 20 mm a distância ao solo nos modos de condução Normal, Balanced, Efficiency e Comfort: o modo Dynamic baixa mais 10 mm para uma condução desportiva.

Versão Potência / Binário Preço Audi A6 TDI 204 cv / 400 Nm Desde 65.350 euros Audi A6 Avant TDI 204 cv / 400 Nm Desde 67.293 euros Audi A6 TDI quattro 204 cv / 400 Nm Desde 70.950 euros Audi A6 Avant TDI quattro 204 cv / 400 Nm Desde 72.293 euros A6 e-hybrid quattro 299 cv / 450 Nm Desde 69.285 euros A6 Avant e-hybrid quattro 299 cv / 450 Nm Desde 74.638 euros A6 e-hybrid quattro 367 cv / 500 Nm Desde 84.785 euros A6 Avant e-hybrid quattro 367 cv / 500 Nm Desde 86.638 euros

