Porsche Cayenne Electric já bate recordes nas rampas

Só chega no próximo ano mas a Porsche já a estar a destacar algumas das capacidades do novíssimo Cayenne nos testes dinâmicos que está a concretizar nas estradas europeias… e até já passou pelas mãos de Richard Hammond, ex-apresentador do Top Gear.

E nada melhor para mostrar o que vale o futuro 100% eléctrico da construtora de Estugarda na subida da colina Shelsley Walsh, uma das provas automobilísticas mais antigas do planeta, como confirmam os 120 anos que celebra em 2025.

Um protótipo de pré-produção guiado pela piloto Gabriela Jílková "misturou-se" com os concorrentes do campeonato britânico de rampas de velocidade mas a exuberante camuflagem que o cobria não deixou passá-lo despercebido aos olhos do público.

Surpresa ou talvez não, o Cayenne alimentado a electrões "estoirou" com o recorde conseguido pelo Bentley Bentayga W12 em 2017, ao concretizar a subida de 914 metros em 31,28 segundos; foram menos quatro segundos do que o conseguido pelo anterior recordista.

Para conseguir aquela marca, o SUV equipava o sistema Active Ride que será oferecido de série, de forma a manter a carroçaria nivelada, mesmo durante os processos dinâmicos de travagem, direcção e aceleração.

Poder de reboque

A película que cobria o SUV alemão não foi suficiente para disfarçar as suas formas, em linha com a transição do Macan para a propulsão elétrica sobre a nova Premium Platform Electric com arquitetura de 48 volts.

Alinhados com o capô estão faróis mais compactos sobre uma frente maciça, a substituir a grelha da versão a combustão, enquanto atrás se percebem ópticas pixelizadas aparentemente unidas por uma faixa luminosa.

Estética à parte, a Porsche preferiu antes explicar que a futura proposta eléctrica será capaz de rebocar "pesos" até 3.500 quilos, enquanto em termos de espaço poder-se-á contar com um compartimento de armazenamento sob o capô.

Com os ajustes finais ainda em andamento, é o próprio vice-presidente da linha de produtos Cayenne a confirmar que as afinações finais estão a acontecer a todo o vapor.

Michael Schätzle faz questão de salientar, no entanto, que "a potência e o equipamento do SUV recordista já estão ao nível" do modelo de produção.

