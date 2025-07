Nissan Micra corre país de norte a sul antes de abrir encomendas

Só mais para o final do ano é que abrem as reservas mas, para abrir o apetite nada melhor do que levar o novíssimo Nissan Micra em digressão nacional para o primeiro contacto com o público.

Já na sexta geração mas agora em formato 100% eléctrico, o compacto urbano vai correr o país de norte a sul ao longo deste Julho nos vários concessionários da marca nipónica.

» Dia 10 » Caetano Power – Gaia;

» Dia 12 » Caetano Power – Almada;

» Dias 14 e 15 » Caetano Power – Rio de Mouro (Sintra);

» Dias 17 e 18 » Santogal – Lisboa;

» 22 e 23 » Carby A. Fontes – Aveiro;

» 25 e 26 – Confiauto – Braga.

Autonomia até 410 km

Derivado do Renault 5 E-Tech Electric, o Nissan Micra estreia-se na electromobilidade em duas variantes: a entrada na gama faz-se com o motor de 90 kW (122 cv) e 225 Nm, associado à bateria 40 kWh para mais de 310 quilómetros de autonomia.

Já a variante equipada com o propulsor de 110 kW (150 cv) e 245 Nm está combinada com um acumulador de 52 kWh para uns combinados 410 quilómetros, sendo recarregável a 100 kW DC mas que baixa para 80 kW na primeira proposta.

Para maximizar a eficiência do carregamento de 15 a 80% em cerca de 30 minutos, é de série a bomba de calor para ambos, bem como a capacidade de aquecimento e arrefecimento da bateria.

Se a base técnica do Micra pode sersemelhante à do R5 E-Tech Electric, o centro de design europeu da Nissan em Londres esmerou-se em dar-lhe por fora um visual distinto, uma evolução que é menos óbvia dentro do habitáculo.

É também o segundo modelo da gama europeia da insígnia japonesa a dispor de Google integrado no sistema de infoentretenimento NissanConnect, vindo equipado com Google Maps, Google Play e Google Assistant.

Já nos apoios à condução, equipa o sistema Nissan ProPilot com controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo e manutenção de via, a que se somam funcionalidades como a travagem de emergência autónoma, e alerta e prevenção de saída da faixa de rodagem.

Os preços das duas versões assim como as linhas de acabamento apenas deverão ser reveladas mais perto da abertura das encomendas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?