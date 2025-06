Compass é o Jeep mais aerodinâmico de sempre

Pode parecer mais cúbico do que o antecessor mas o novo Compass é apontado pela Jeep como o modelo mais aerodinâmico de sempre da construtora americana.

Construído sobre a plataforma multi-energias STLA Medium do grupo Stellantis, o SUV compacto assumiu uma zona inferior totalmente plana para controlar o fluxo de ar que passa sob a carroçaria.

Já as persianas activas integradas no pára-choques frontal reduzem a resistência a velocidades mais elevadas, enquanto as jantes aerodinâmicas, de 18 a 20 polegada, combinam uma estética robusta com uma gestão melhorada do fluxo de ar.

A traseira também evoluiu em termos aerodinâmicos graças a arestas mais definidas e cortinas de ar funcionais nos arcos das rodas, com a asa superior a ser também mais eficiente, conseguindo agora um coeficiente (Cx) de 0,29.

Todas as motorizações que equipam o Jeep Compass são eletrificadas – micro híbrida, 100% eléctrica e híbrida plug-in – mas para o nosso país ainda só estão disponíveis as versões 1.2 e-Hybrid de 145 cv e Electric de 213 cv, ambas no acabamento First Edition.

A primeira proposta, que também dá entrada à gama, arranca nos 41.500 euros, com a opção 100% eléctrica a iniciar-se nos 51.750 euros; as entregas dos primeiros exemplares acontecem no Outono.

