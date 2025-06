Delirante: mais de 1.300 cv para o Concept GT XX da Mercedes-AMG

Há uma nova "bomba" a lançar a divisão desportiva da Mercedes-Benz para um novo patamar: dá pelo nome de Concept AMG GT XX e "só" propõe mais de 1.360 cv electrizantes para uma velocidade de ponta superior a 360 km/hora.

O protótipo que dará forma ao futuro Mercedes-AMG GT Coupé de quatro portas assume-se como uma maravilha de engenharia ou não fosse ele o primeiro modelo a estrear a plataforma AMG.EA com arquitetura eléctrica de 800 volts.

Já com um desenho muito próximo do que será o futuro "hiper" desportivo, o patrão da insígnia Michael Schiebe assume que marca uma nova etapa na história da AMG" e abre as portas para "uma nova dimensão de desempenho".

Desenho fulgurante

Uma certeza é que este Mercedes-AMG GT XX ainda em forma de concept car não passará despercebido por onde passe, logo evidente no fulgurante Sunset Beam Orange que pinta a "chapa", quase "ofuscado" pela iluminação da enorme grelha frontal.

Ainda "estonteados" com esta opção estética, logo ela é "suplantada" pelo desenho da traseira com as seis ópticas circulares a exibirem o novíssimo MBUX Fluid Light Panel.

Composto por mais de 700 LEDs, este painel pode exibir uma variedade de informações, como o logótipo digital da AMG ou mesmo o andamento do processo de carregamento da bateria.

Prático quanto baste, quando abertas reforçam o arrefecimento dos travões e de outros componentes mecânicos, enquanto fechadas aumentam a autonomia do desportivo.

E não, não é nada pequena esta proposta, como acontece num Gran Tourer que se preze: são 5,20 metros de comprimento por 2,13 de largura com os retrovisores laterais abertos, com a altura a fixar-se nuns baixíssimo 1,32 metros para melhor cortar o ar.

As linhas esguias que definem o desportivo avançam com um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,198, apoiadas em larga medida pelas jantes de 21 polegadas em alumínio forjado "equipadas" com lâminas móveis.

Interior electrizante

Em contraponto à exuberância exterior está um habitáculo muito minimalista, logo realçado pelos quatro bancos individuais em fibra de carbono integrados diretamente na carroçaria, e sob um tejadilho sem qualquer revestimento para reduzir o peso do carro.

Embora o ambiente possa parecer austero, os materiais e acabamentos de alta qualidade são realçados por tons laranja, em contraste com a predominância do preto.

Atrás do volante rectangular, em tudo semelhante ao que equipa o AMG One com as patilhas para a recuperação de energia nas travagens e desacelerações, estão os ecrãs da instrumentação e do infoentretenimento "unidos" num painel de 25 polegadas.

O conjunto beneficia da mais recente evolução do sistema MB.OS da Mercedes-Benz mas também duma interface especificamente desenvolvida para este protótipo.

Quanto à consola central, ela evoca um universo electrizante, com os "tubos" iluminados a laranja a evocarem cabos de alta tensão, e o botão da ignição a replicar o desenho dum motor elétrico.

Veloz quanto baste

O Concept AMG GT XX baseia-se na novíssima arquitectura elétrica de alto desempenho AMG.EA de 800 volts da Mercedes-AMG, equipado com três motores de fluxo axial, estando um no eixo dianteiro e dois no traseiro.

Mais compactos, mais leves mas, acima de tudo, muito mais potentes, debitam mais de 1.000 kW (1.360 cv) às quatro rodas através da transmissão AMG Performance 4MATIC+.

Completamente independentes entre si, permitem uma distribuição de binário totalmente variável entre as rodas dianteiras e traseiras para uma maior eficiência, permitindo ao bólide ultrapassar os 360 km/hora.

Além disso, a unidade frontal, que funciona como um motor auxiliar, pode ser desligada, só intervindo quando o sistema detecta a necessidade de tração adicional nas acelerações ou quando as condições do piso assim o exigem.

Recargas em 5 minutos

A alimentá-los está uma nova bateria NCMA (níquel, cobalto, manganês e alumínio) com células cilíndricas refrigeradas directamente por óleo, para mantê-la a uma temperatura estável numa condução dinâmica prolongada.

A potência de carregamento, "nivelada" a 850 kW, permite teoricamente ganhar 400 quilómetros suplementares em cinco minutos. Face à inexistência deste equipamento, a Mercedes-Benz decidiu desenvolver a sua própria rede em parceria com a Alpitronic.

A empresa já desenvolveu um protótipo capaz de transmitir uma corrente tão elevada através dum cabo CCS convencional, o que permitirá tempos de carregamento muito próximos do atesto do depósito dum carro alimentado a combustíveis fósseis.

Para Michael Schiebe, "este desportivo carro é um verdadeiro AMG com todas as características dum AMG". Essa ideia será confirmada no próximo ano com a estreia oficial do modelo de produção, para logo ser seguido por um SUV com as mesmas tecnologias.

