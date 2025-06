MG estreia SUV com mais de 770 cv no Festival de Goodwood

A MG Motor prepara uma bateria de estreias para o Festival de Velocidade de Goodwood 2025, depois de na edição do ano passado ter sido a construtora em destaque pelas celebrações do seu primeiro centenário.

Pois logo após a aberturas das portas a 10 de Julho será apresentado mais um adversário do actual Model Y da Tesla. Ainda sem nome oficial, a primeira imagem revelada aponta para uma derivação do IM6 que já está venda na Austrália e sudeste asiático.

Os dados técnicos foram mantidos em segredo mas, se seguir as mesmas especificações do SUV coupé da IM Motors, que integra o universo do grupo chinês SAIC, poderá contar-se com versões de um ou dois motores e arquitecturas eléctricas de 400 e 800 volts.

Na sua variante mais potente, os 572 kW (778 cv) levam-no dos zero aos 100 km/hora em menos de 3,5 segundos, com a bateria de 100 kWh, recarregável até 396 kW, a oferecer uma autonomia superior a 500 quilómetros.

Na calha estão ainda as apresentações em solo europeu dos protótipos Cyberster Black e Cyber X, assim como do renovado MG HS e do novíssimo S5 que irá substitui o ZS 100% eléctrico.

E, a recordar um passado glorioso quando a construtora ainda estava em mãos britânicas, o MG EX4 EV irá "vestir" a mesma "roupa" do MG Metro 6R4, em jeito de tributo ao carro que competiu no grupo B de ralis entre 1984 e 1987.

