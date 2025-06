Nada a ver com o passado: Nissan Leaf reinventa-se por completo

As primeiras imagens já mostravam por fora um Nissan Leaf radicalmente diferente dos seus dois antecessores e agora que os últimos segredos foram revelados, há inúmeras e agradáveis surpresas a destacar este pioneiro da eletromobilidade.

Construído sobre a mesma plataforma CMF-EV em que é montado o SUV Ariya, a berlina agora reconvertida num crossover tem no consumo eléctrico e na autonomia dois dos seus principais trunfos face à concorrência mais directa.

As encomendas abrem no início deste Outono, embora os preços nacionais ainda não estejam definidos, e as primeiras entregas estão previstas para a Primavera do próximo ano.

Visual mais firme

Não é nada fácil reconhecer nesta terceira geração a silhueta do Nissan Leaf original, agora "refeito" com um visual crossover muito mais firme e aerodinâmico sem perder alguma agressividade desportiva.

Capô curto sobre uma frente musculada, tejadilho flutuante e puxadores das portas alinhados com a carroçaria definida por linhas fluidas contribuíram para um valorizado coeficiente aerodinâmico de Cx 0,25.

Com a dianteira a agrupar ópticas em forma de bumerangue unidas por uma faixa luminosa, é atrás que a evolução é mais interessante, com os farolins 3D concebidos sob o tema japonês Ni-San a recordarem as ópticas dos desportivos da linha Z da Datsun/Nissan.

As sete cores que fazem parte do catálogo, com evidente destaque para o turquesa Luminous Teal, são realçadas pelas jantes aerodinâmicas em liga leve de 18 ou 19 polegadas segundo o nível de acabamento.

Espaço e tecnologia

Com os seus 4,35 metros de comprimento por 1,81 de largura e 1,55 de altura, o novo Leaf mantém-se compacto na cidade sem perder o espírito de carro de família.

O ambiente a bordo enfatiza o conforto visual, com o tejadilho panorâmico a dar uma franca luminosidade sobre os acabamentos cuidadosos e acabamento cuidadoso.

Os 2,69 metros que separam os dois eixos permitem oferecer um habitáculo prático e espaçoso para o uso diário, a que se soma uma bagageira com 437 litros de capacidade

O posto de condução recorda vagamente as opções que se encontram no Nissan Ariya, com o painel digital a unir os visores de 14,3 polegadas da instrumentação e do infoentretenimento com assistente vocal e serviços Google integrados.

Mantiveram-se botões hápticos para a climatização mas, em total contraste com o ambiente moderno do habitáculo, estão os controlos físicos que parecem ter sido adicionados à última da hora.

Essa ideia percebe-se nos botões para seleccionar as marchas e os modos de condução, sem esquecer o comando próprio para ativar o e-Pedal; por cima, ao centro, estão os comandos para o volume do rádio, a câmara exterior e os "piscas" de emergência.

E, a assegurar viagens confortáveis e seguras, está um completo pacote de assistentes ao condutor integrado no ProPilot Assist com Navlink que inclui velocidade de cruzeiro "inteligente" com manutenção de faixa, e câmara a 360 graus com a função "capô invisível".

Autonomia até 604 km

No campo mecânico, o novo crossover é proposto com duas soluções motrizes e outras tantas baterias: a entrada na gama faz-se com o acumulador de 52 kWh acoplado a um motor de 130 kW (177 cv) e 345 Nm para uma distância combinada até 436 quilómetros.

A versão de "longo alcance" com um motoer de 160 kW (218 cv) e 355 Nm deverá mostrar-se muito mais adequada para o uso como carro de família, já que a bateria de 75 kWh "promete" uma autonomia até 604 quilómetros.

Quanto ao desempenho, a velocidade máxima está limitada a 160 km/hora em ambas as versões, com a menos poderosa a cumprir os zero aos 100 km/hora em 8,6 segundos, e a mais potente a fazê-lo em 7,6 segundos.

Notável é o consumo médio em redor dos 14,2 kWh por cada 100 quilómetros, com o primeiro exemplo a anunciar 224 quilómetros em auto-estrada a 130 km/hora, com o segundo a alargar a distância para 350 quilómetros à mesma velocidade.

Os carregamentos fazem-se até 11 kW em corrente alternada e até 150 kW em corrente contínua, baixando para 7,4 kW AC e 105 DC na versão de 177 cv.

E, a facilitar essa tarefa, dispõe ainda do pré-condicionamento inteligente da bateria via Google Maps ao aproximar-se duma estação de recarga rápida, sem esquecer o acesso remoto a ela através do NissanConnect Services.

O Leaf oferece ainda as funcionalidades V2L bidireccional, com 3,6 kW de potência para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos, e V2G para injectar energia na rede eléctrica.

