Peugeot E-208 GTi tão divertido como o 205 GTi dos anos 80?

As 24 Horas de Le Mans são um dos palcos perfeitos para as principais insígnias automóveis revelarem as suas propostas mais raivosas.

A Peugeot não perdeu a oportunidade no último fim de semana para exibir o novíssimo E-208 GTi em primeira mão num belo tributo ao 205 GTi dos anos 80 mas agora só em modo 100% eléctrico.

A distingui-lo da concorrência mais sóbria com todos os detalhe a vermelho, mas sem cair no exagero, destacam-se o pára-choque dianteiro específico do modelo, guarda-lamas alargados e um difusor traseiro com um novo farol de nevoeiro ao centro.

O efeito visual é assegurado pelas três garras luminosas integradas no pára-choques frontal, reforçado pelos faróis full LED com três módulos ópticos independentes, enquanto atrás sãos as três garras horizontais em LED a reforçarem a postura do desportivo.

Interior à GTi

A ligação ao passado prossegue a bordo com os bancos a comportarem um desenho bem mais desportivo, onde não escapa ao olhar os tapetes vermelhos em tudo semelhantes aos do 205 GTi de há 40 anos, com os cintos de segurança a serem em vermelho vivo.

O painel de instrumentos e o ecrã multimédia são iguais aos do modelo original mas com gráficos a vermelho, a que se somam páginas específicas que permitem acompanhar o desempenho, "agravada" por uma experiência sonora a bordo inédita.

Na base do infoentretenimento está o sistema i-Connect Advanced com navegação conectada TomTom, reconhecimento vocal OK Peugeot e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto.

De série é ainda do Trip Planner associado ao sistema de navegação conectado, para maximizar a autonomia e facilitar o carregamento em viagem.

Afinações recalibradas

"Gémeo" técnico dos Alfa Romeo Junior Veloce e Abarth 600e, o Peugeot E-208 GTi beneficia do mesmo motor de 207 kW (281 cv) e 345 Nm, com todo este poder a ser passado às rodas dianteiras com diferencial autoblocante no redutor.

O resultado está bem à vista: zero aos 100 km/hora em 5,7 segundos para uma velocidade de ponta de 180 km/hora mais limitada por via electrónica, sem ignorar a relação peso/potência em 5,7 kg/cv, um valor inferior ao do seu icónico antecessor.

A alimentar o pequeno "foguete" está a mesma bateria de 54 kWh dos "irmãos" italianos para uma autonomia combinada de 350 quilómetros, sendo o carregamento de 20 a 80% assegurado em 30 minutos a 100 kW em corrente contínua.

Trabalhada foi a dinâmica do desportivo, rebaixado em 30 mm face ao compacto original, e com vias alargadas em 56 mm à frente e 27 mm atrás, combinadas com molas e amortecedores com batentes hidráulicos específicos e barra estabilizadora traseira.

A apoiá-lo estão jantes de 18 polegadas em liga leve para pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 nas medidas 215/40, decoradas com o logótipo GTi, escondendo atrás pinças de quatro êmbolos a vermelho montadas em discos de 355 mm à frente.

E, para maximizar as melhores emoções ao volante, o sistema ESP possui um modo Sport específico que suspende os sistemas de assistência, a que se soma uma direcção especialmente calibrada para ser mais directa.

Não há preço definido nem uma data precisa para a chegada do Peugeot E-208 GTi aos concessionários nacionais mas tudo aponta para o início do próximo ano.

