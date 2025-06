Novo Nissan Leaf irá ''libertar'' 218 cv mais eficientes

Já se conhecem mais alguns dados técnicos sobre o novo Leaf, numa estratégia "conta-gotas" que a Nissan definiu para preparar a estreia oficial ainda neste Junho.

A definir a terceira geração do compacto eléctrico está uma suspensão e uma manobrabilidade mais efectivas, acompanhadas dum habitáculo mais refinado e com melhor isolamento acústico, sem esquecer recursos mais evoluídos na regeneração térmica.

Será também o primeiro modelo a adoptar o inédito sistema motriz 3 em 1 da construtora nipónica: 10% mais pequeno do que o motor usado na geração que agora substitui, oferece até 160 kW (218 cv) e 355 Nm segundo a variante em questão.

Mesmo sem avançar com as capacidades das baterias, são "prometidas" autonomias entre 300 a 500 quilómetros, demorando 14 minutos numa estação de carregamento rápido plug & charge para conseguir mais 250 quilómetros.

É ainda beneficiado por uma suspensão traseira multibraços que reforça em 66% a rigidez lateral que, combinada com a plataforma CMF-EV e uma carroçaria mais rígida, lhe dá maior agilidade e conforto na condução.

As jantes de 19 polegadas também melhoram o ângulo de viragem para descomplicar as manobras em ambiente urbano, resultando num raio mínimo de 5,3 metros graças a um sistema de direcção hidráulica comandado por via electrónica.

Central no desenvolvimento do novo Leaf foi a redução do desperdício de energia com as baterias refrigeradas a líquido recentemente adoptadas.

Um novo sistema de gestão térmica permite recuperar o calor produzido pelo carregador de bordo para aquecer a bateria, aumentando o potencial de regeneração em climas mais frios, com o correspondente aumento da autonomia.

