Vision 4Rescue: Renault imagina carro de bombeiros do futuro

Depois do R4 Savane 4x4 Concept para as aventuras "fora de estrada", a Renault volta a realçar a modularidade do crossover eléctrico com um novo protótipo onde são realçadas cerca de 20 soluções interligadas de alta tecnologia.

O Vision 4Rescue assume-se como um completo ecossistema para uniformizar as diferentes tecnologias utilizadas pelos serviços de emergência para uma resposta mais rápida e coordenada.

Este carro de demonstração faz parte do ecossistema de alta tecnologia desenvolvido pela Software République, um grupo de sete empresas francesas especializadas na mobilidade inteligente com base numa parceria com três serviços de bombeiros em particular.

Tracção integral, sempre!

Exactamente como o protótipo off-road, o Vision 4Rescue beneficia da tracção integral permanente com a soma dum segundo motor eléctrico no eixo traseiro mas sem a Renault avançar com detalhes técnicos precisos.

Montado em jantes específicas de 18 polegadas com pneus Continental Cross Contact 225/70, a distância ao solo foi aumentada em 15 mm para mover-se à vontade longe de estradas pavimentadas.

Os pára-choques originais foram substituídos por peças impressas em 3D num padrão PinPon, destacando-se as suas propriedades na absorção de impactos, com as argolas de reboque e as luzes adicionais a completarem o conjunto.

Sobre as barras de tejadilho está cápsula aerodinâmica concebida para guardar um drone de observação e outros equipamentos desenvolvidos pela Software République para restabelecer uma rede de comunicações em caso de catástrofe.

Acima de tudo, percebe-se a robustez do crossover pintado no vermelho característico das corporações de bombeiros, contrastado pelo cinzento do capô e do tejadilho, e pelos grafismos a amarelo.

Resistência ao fogo

Num rápido olhar ao habitáculo destaca-se um posto de condução em tudo semelhante ao do R4 E-Tech Electric mas com recursos dedicados para os "trabalhos" a que se destina.

À frente do passageiro, uma barra em metal polido com o lema Je te Reçois 4 sur 4 (Estou a Ouvir-te Claramente) serve simultaneamente de pega e de suporte para walkie-talkies.

Destacados são ainda o selector de marchas em vermelho brilhante, e os materiais parcialmente fabricados com espuma reciclada a partir de fatos de combate a incêndios, que por si só já são resistentes ao fogo, combinam durabilidade e funcionalidade.

Aposta na modularidade

O Vision 4Rescue da Renault destaca-se igualmente pela eliminação dos bancos traseiros para dar lugar a uma bagageira compartimentada para guardar todas as ferramentas necessárias para missões de emergência distintas.

A parte inferior equipa duas caixas de arrumação para guardar equipamentos de emergência como capacetes, sacos e dispositivos electrónicos.

Já a parte superior compreende uma mesa deslizante com dois ecrãs ligados a um computador que transformam o "eléctrico" num escritório sobre rodas.

É através desta solução que o drone de observação é controlado, assim como as comunicações com outras equipas no terreno através das antenas de ligação na caixa de carga no tejadilho.

Além disso, é possível ligar-se a instalações como semáforos para agilizar a circulação em situação de emergência, além de poder comunicar diretamente com os painéis de exibição do mobiliário urbano para enviar mensagens de alerta à população.

O projecto Vision 4Rescue desenvolvido pela Renault com a Software République poderá ser descoberto no VivaTech Show que abriu esta quarta-feira as portas em Paris; fica por saber se o protótipo terá hipóteses de entrar em produção.

