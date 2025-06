Ultimate Edition ''fecha'' carreira europeia do Honda Civic Type R

Após 28 anos de leais serviços às melhores emoções ao volante, o Honda Civic Type R dá por finda a sua "actividade" na Europa no final deste ano com um exclusivo Ultimate Edition limitado a 40 exemplares.

E nada como vestir a sua melhor "roupagem" para a despedida com um icónico Championship White a pintá-lo por fora, apimentado por faixas adesivas a vermelho no centro do capô e nas portas dianteiras.

O conjunto é realçado pelo tejadilho a negro e pelos vários elementos em fibra de carbono, com as soleiras das porta a serem próprias desta edição, assim como a asa traseira.

A bordo são mínimas as alterações mas percebe-se que a iluminação ambiente é específica desta série, assim como os tapetes personalizados e a consola central naquele material.

Como brinde, os felizardos que tiverem acesso a um dos 40 exemplares irão receber uma caixa exclusiva com um emblema numerado e um chaveiro em fibra de carbono, sem esquecer uma capa própria para proteger o desportivo das agressões exteriores.

A contrastar com as evoluções decorativas, a alma deste Honda Civic Type R Ultimate Edition mantém a sua essência sem quaisquer afinações no motor ou no chassis.

Significa assim que sob o capô mantém-se o bloco turbo VTEC de 2.0 litros e quatro cilindros, com os seus 329 cv e 420 Nm a serem passados às rodas dianteiras através da caixa manual de seis relações aliado a um diferencial autoblocante.

Quantas unidades virão para o nosso país é uma incógnita, assim como o seu preço "chave na mão" mas que deverá ser bem superior aos 74 mil euros que custa a versão dita "convencional".

