Alpine A390 procura fãs ''eléctricos'' por 'fastbacks' poderosos

A espera pelo primeiro desportivo fastback da Alpine não desiludiu: o A390 revelado terça-feira na fábrica da construtora em Dieppe assume uma elegância exaltante como as linhas do protótipo revelado há sete meses já tinham realçado.

Com os seus 469 cv passados às quatro rodas na versão mais poderosa, a nova proposta eléctrica assume o ADN desportivo da insígnia francesa como um coupé em formato fastback veloz e repleto de tecnologia.

A chegada aos concessionários nacionais das duas variantes que compõem a gama só acontece no arranque do próximo ano com preços que, embora ainda não estejam definidos poderão rondar entre os 65 mil e os 80 mil euros.

Quase igual ao protótipo

A data para a estreia do A390 foi escolhida a dedo para dar o tiro de partida para as celebrações dos 70 anos do nascimento da Alpine ou não fosse este segundo "eléctrico" da marca o primeiro a equipar três motores e a assumir a transmissão integral.

Face ao protótipo, poucos detalhes os separam: desenhado com a forma duma gota de água para o melhor efeito aerodinâmico, os volumes cuidadosamente trabalhados são realçados pelas laterais esculpidas e pelo tejadilho a descer sobre a traseira.

Nesta nova linguagem estilística, os quatro faróis que são "marca registada" da Alpine dão lugar a uma frente pontiaguda sobre a qual se estende uma faixa LED a ligar as ópticas.

Uma "nuvem" de triângulos luminosos, que a Alpine apelida como Cosmic Dust, espalham-se pelas laterais, com esta solução a ser replicada na traseira, decorada com uma barra de luz a ligar os farolins, mas cortada a meio com a designação luminosa da marca.

As dimensões generosas que oferece são igualmente inéditas num Alpine: são 4,62 metros de comprimento por 1,89 de largura, com a altura a fixar-se nos 1,53 metros, percebendo-se nas suas linhas a ênfase dada ao prazer de condução.

Ambiente de competição

Essa ideia entende-se ainda melhor quando se abrem as portas: o interior do A390 assume o perfeito equilíbrio entre o cockpit dum carro de competição (mas em tudo igual aos dos Renault Rafale, Austral e Scénic) com um lounge premium de alta tecnologia.

Pele Nappa e tecido em Alcantara a cobrir os painéis das portas e dos bancos desportivos Sabelt (que também podem ser baquet) dão o tom num habitáculo espaçoso como permitem os 2,71 metros que separam os dois eixos.

Quem viajar atrás não sentirá falta de espaço nem de conforto, a menos que sejam três adultos, com a bagageira de 532 litros a assumir o SUV coupé como um desportivo familiar.

A consola central faz a ligação ao icónico A110 com os botões de seleção de marchas, enquanto o volante multifunções agrupa três botões distintos: o da direita equipa os modos de condução enquanto o esquerdo regula a travagem regenerativa em cinco níveis, incluindo o One Pedal.

Em cima, do lado direito, está a patilha Overtake a vermelho para libertar toda a potência do fastback durante dez segundos nos arranques ou apenas para concretizar uma ultrapassagem sem calafrios.

Some-se o painel de 12 polegadas para a instrumentação e o ecrã central de 12,3 polegadas para o multimédia com o sistema Alpine Telemetrics a fornecer os dados em tempo real e ganha-se o melhor ambiente desportivo.

Potente e rápido

A principal inovação deste A390 está nos seus três motores eléctricos, com o primeiro montado no eixo dianteiro e os dois restantes no traseiro para a tracção integral, assim como a vetorização ativa do binário.

O sistema patenteado pela construtora permite a gestão independente do binário em cada roda atrás para melhorar a agilidade nas curvas, assim como a estabilidade à saída delas.

Minimiza-se ao máximo a inércia desta forma, embora o desafio seja significativo num "eléctrico" que ultrapassa os 2.100 quilos de peso, mesmo se a Alpine garante que essa massa, somada às dimensões generosas do SUV, desaparecem rapidamente ao volante.

Podem ser seleccionados cinco modos de condução – Perso, Save, Normal e Sport, sendo o Track uma estreia na Alpine –, com os últimos três a terem diferentes definições na vectorização ativa do binário, e dos controlos electrónicos de estabilidade e de tracção.

Somam-se ainda a suspensão concebida com batentes hidráulicos e a relação precisa da direcção para o melhor comportamento dinâmico, sendo a travagem assegurada por discos com 365 mm de diâmetro com pinças de seis êmbolos.

Uma certeza é que a palavrão "lentidão" não "casa" com qualquer uma das versões do A390: com os seus 295 kW (401 cv) e 650 Nm, o GT acelera em 4,8 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 200 km/hora.

Quanto ao GTS, pode contar-se com 435 kW (469 cv) e 808 Nm para baixar o tempo de "corrida" dos zero aos 100 km/hora para os 3,9 segundos, com a velocidade máxima a fixar-se nos 220 km/hora.

Bateria consistente

A bateria NMC de 89 kWh, recarregável em 25 minutos de 15 a 80% a 190 kW em corrente contínua, está concebida para autonomias até 555 quilómetros no GT com jantes de 20 polegadas, baixando para os 520 no GTS quando equipado com rodas de 21 polegadas.

O GPS do Google Maps inclui um programador de rotas que considera o percurso, o nível de carga e a temperatura do acumulador, assim como o consumo em tempo real, para o seu pré-condicionamento automático para optimizar as fases de carregamento

Saúda-se a bomba de calor ser de série em todos os níveis de equipamento mas, mais do que a distância, é a consistência do desempenho que mais impressiona.

O fastback assume acelerações fortes e repetidas sem restringir a potência dos motores, mesmo quando o acumulador está abaixo dos 50% de capacidade.

Nada foi deixado ao acaso para tirar o maior prazer ao volante sem correr riscos: nos apoios ao condutor destacam-se o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com função de saída e de manutenção de faixa, e travagem de emergência dianteira e traseira.

As encomendas para o Alpine A390 só deverão abrir no último trimestre deste ano mas, para os mais apressados que demonstrem o seu interesse, podem reservar a versão Première duas semanas antes da abertura oficial.

Como prémio terão direito aos auscultadores exclusivos Devialet x Alpine para desfrutar da experiência áudio envolvente oferecido pelo fastback.

