Tesla cada vez mais ''apertada'': YU7 da Xiaomi propõe luxo e potência

Satisfeita com o impacto avassalador imprimido pelo SU7, a Xiaomi volta a "sair" da "caixa" do telemóvel para revelar um inspirado YU7 em formato SUV mas com o poder motriz dum verdadeiro desportivo de alto desempenho.

Revelado na semana passada, por ocasião das celebrações dos 15 anos da fabricante em Pequim, percebe-se a dianteira replicada da berlina, com as ópticas desenhadas em forma de gota de água.

A traseira diferencia-se pelo desenho próximo dum coupé fastback, com os farolins ligados por uma faixa luminosa a toda a largura da bagageira, mas o que salta de imediato à vista são os quadris largos e pronunciados a realçarem a postura desportiva.

Surpreendente é o coeficiente aerodinâmico de 0,245 graças ao desenho dos elementos exteriores, como os cada vez mais vulgares puxadores das portas escamoteáveis das portas e o fluxo de ar optimizado sobre a carroçaria.

Tecnologias avançadas

Com uma generosa distância de três metros entre os dois eixos, este SUV de cinco metros de comprimento por dois de largura e 1,60 de altura oferece um espaço interior confortável para cinco ocupantes.

O habitáculo é recheado de tecnologia mas sem abdicar do luxo, patente no novíssimo sistema HyperVision, de série logo na entrada da gama, composto por uma faixa de três ecrãs LED sob o pára-brisas com 1,1 metros de largura.

Nestas contas não entram o painel central para o infoentretenimento com 16,1 polegadas nem os dois ecrãs para quem se sentar atrás abstrair-se da viagem nos bancos reclináveis.

No campo da assistência à condução, poderá contar-se com LiDAR, câmaras de alta resolução e radares ultra-sónicos, somando-se ainda as tecnologias 5G, UWB e Wi-Fi 7.

Quase 700 cv de potência

A chegada ao mercado chinês está prevista para este Verão, com o YU7 Standard a equipar um motor traseiro de 235 kW (320 cv) para acelerações dos zero aos 100 km/hora abaixo dos 5,9 segundos, e uma velocidade máxima de 240 km/hora.

A bateria LFP de 96,3 kWh "promete" uma autonomia combinada até 685 quilómetros segundo o ciclo WLTP, que no YU7 Pro chega aos 630 quilómetros, equipado que está com dois propulsores a assegurarem a tracção integral.

Os 365 kW (496 cv) que debita permitem-lhe cumprir os zero aios 100 km/hora em 4,3 segundos, com o topo de gama YU7 Max, também com dois motores, a passar 508 kW (691 cv) às quatro rodas.

Brutais são as acelerações dum SUV que ultrapassa os 2.400 quilos de peso: 3,2 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima superior a 250 km/hora, com a bateria NMC de 101,7 kWh a dar uma autonomia até 645 quilómetros

As três versões baseiam-se numa arquitectura eléctrica de 800 volts, o que permitirá ganhar até 620 quilómetros de autonomia em apenas 15 minutos.

